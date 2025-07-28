Международнай премия РМС «Чистый звук» за лучшую аудиозапись российской академической музыки подвела итоги

Премия «Чистый звук», организованная Российским музыкальным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проводилась в этом году уже в третий раз. Это первая в истории премия за лучшую аудиозапись российской академической музыки. Проект направлен на развитие отечественной композиторской школы, индустрии звукозаписи и продвижение российской музыкальной культуры на международном уровне.

На конкурс было подано более 200 релизов отечественной академической музыки из 26 регионов нашей страны, в подготовке которых приняли участие около 90 современных российских композиторов, более 1000 музыкантов-исполнителей, 145 российских и зарубежных музыкальных звукорежиссеров, 77 звукозаписывающих компаний и музыкальных издательств.

В состав профессионального жюри вошли лучшие звукорежиссеры, известные музыканты и музыкальные продюсеры: композитор, народный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой композиции МГК им. П.И. Чайковского, художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский (председатель финального жюри); начальник Службы звукообеспечения, звукозаписи и интернет-трансляции Московской филармонии, заслуженный артист РФ Павел Лаврененков (председатель жюри отборочного этапа); генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов; генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; звукорежиссер, и.о. заведующего кафедрой музыкальной звукорежиссуры РАМ им. Гнесиных Александр Михлин; ведущий звукорежиссер Мариинского театра Владимир Рябенко; звукорежиссер студии «Мосфильм» Геннадий Папин; звукорежиссер Многофункционального учебно-производственного центра звукозаписи и звукорежиссуры МГК им. П.И. Чайковского Руслана Орешникова; продюсер, заместитель заведующего Многофункциональным учебно-производственным центром звукозаписи и звукорежиссуры МГК им. П.И. Чайковского Евгений Платонов; звукорежиссер, преподаватель кафедры музыкальной звукорежиссуры РАМ им. Гнесиных и Института современных искусств Илья Донцов; радиожурналистка, заслуженный журналист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Диана Берлин; звукорежиссер Многофункционального учебно-производственного центра звукозаписи и звукорежиссуры МГК им. П.И. Чайковского, доцент кафедры современной музыки МГК им. П.И. Чайковского Михаил Спасский.

По итогам голосования были определены 24 финалиста премии в 8 номинациях, а также 7 обладателей специальных призов от партнеров проекта.

Церемония вручения наград и гала-концерт премии состоялись 17 июня в Москве в Театральном центре «На Плющихе». В зрелищном мероприятии приняло участие 10 именитых музыкальных коллективов и сольных исполнителей, в их числе: Камерный оркестр Московской государственной консерватории под управлением народного артиста России Феликса Коробова, Камерный хор Московской государственной консерватории под управлением заслуженного артиста Республики Абхазия Александра Соловьева, «Apollon Quintet», народный артист России Даниил Крамер, лауреат всероссийских и международных конкурсов гобоист Федор Освер, заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов, актриса Валерия Ланская, лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского скрипач Равиль Ислямов и пианистка Шолпан Барлыкова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, солистка Московского театра «Новая Опера» Елена Терентьева, джазовая певица Анна Бутурлина.

О внимании к премии «Чистый звук» как одному из важнейших культурных событий нашей страны свидетельствует внушительное количество зрителей: в зале концерт и церемонию награждения посмотрели более 400 человек, включая свыше 100 лучших студентов-звукорежиссеров из вузов Москвы, которые в качестве поощрения получили пригласительные билеты на мероприятие. Прямую трансляцию и запись концерта посмотрели более 430 000 зрителей со всей страны. По итогам мероприятия был снят и смонтирован фильм-концерт. Все видеоматериалы, включая запись трансляции и фильм-концерт с видеоинтервью с победителями премии, доступны ценителям академической музыки на сайте и в социальных сетях проекта.

Стоит отметить обширный информационный охват премии: события проекта освещены в более чем 100 информационных сообщениях в СМИ, на сайтах и в соцсетях организатора и партнеров проекта.

В целом проект поддержали 15 партнерских организаций.

Победители, музыканты, эксперты, зрители делились радостью от возможности участия в премии и выражали благодарность организаторам проекта.

Эксперты подчеркивают важность и необходимость проведения премии. Руководитель проекта, председатель Гильдии звукорежиссеров РМС, профессор ВГИК, ИСИ, лауреат Международной премии «Чистый звук», звукорежиссер Московского концертного зала «Зарядье» Мария Соболева отметила: «Премия проводится уже в третий раз, с каждым разом все больше масштаб, все больше охват по регионам. Премия занимает очень важную нишу, так как она связана с классической музыкой. У нас всего одна радиостанция классической музыки. Классическая музыка составляет базу для всей музыкальной культуры. Эта премия крайне важна для развития композиторской, исполнительской, звукорежиссерской российской школы. Премия позволяет разыскивать уникальные сочинения, которые еще не были исполнены. Премия консолидирует музыкантов вокруг русской музыки».

Павел Лаврененков, начальник Службы звукообеспечения, звукозаписи и интернет-трансляции Московской филармонии, заслуженный артист РФ: «Огромная благодарность организаторам за то, что эта премия существует. Премия влияет на развитие классической музыки в России, ее давно не хватало. Об этом свидетельствует взрывной интерес номинантов к этому конкурсу, который мы наблюдаем».

Иван Стольников, заслуженный деятель культуры и искусства города Нижнего Новгорода, художественный руководитель и главный дирижер Муниципального Камерного хора «Нижний Новгород» и смешанного хора Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки: «Эта премия необходима. Победители – это те ориентиры, на которые мы равняемся в разных номинациях. Мы знакомимся, мы слышим эти замечательные релизы. Премия становится стимулом для новых работ для того, чтобы наша отечественная академическая музыка была запечатлена на века для будущих поколений».

Также эксперты и участники отметили важность командной работы и значимость вклада звукорежиссера. По словам композитора, музыканта-мультиинструменталиста Руста Позюмского, «важно, что существует премия, которая оценивает не отдельных композиторов или исполнителей, а совместный аудиопродукт. Эта премия должна была быть. И она есть. Важно, что здесь оценивается публичный продукт: музыканты для всех людей. Для того чтобы получилась хорошая запись, необходимы хорошая музыка, хороший музыкант и хороший звукорежиссер. Звукорежиссеры – люди не очень заметные, их обычно не видно. Звукорежиссер – на самом деле удивительный человек, который сильно влияет на музыку».

Также участники говорили о цене победы, отмечая высокие критерии, по которым жюри оценивало релизы. Шамиль Гайнетдинов, звукорежиссер Свердловской государственной академической филармонии: «Это мероприятие очень важное и нужное, потому что звукозапись классической музыки – очень трудное дело. Профессиональная звукорежиссура – профессия с очень высоким, трудным и долгим порогом вхождения. Поэтому большая честь стать победителем премии «Чистый звук». Это большая честь и для Свердловской филармонии. Следил за этой премией, меня удивил размах, информационный охват – практически все федеральные СМИ. Это очень важно и достойно уважения для такого рода деятельности, как академическая музыка. Критериев звукозаписи много. В поп и рок звукозаписи им можно не следовать и получить достаточно успешную запись. В классической музыке такое не пройдет: в звукозаписи классической музыки довольно строгие каноны, и нашими слушателями зачастую являются профессиональные музыканты. Поэтому критерии оценки такие высокие».

Премия «Чистый звук» стала не только ярким музыкальным событием в культурной жизни страны, но и мощным двигателем развития индустрии звукозаписи академической музыки, стимулирующим дальнейший творческий и профессиональный рост всех ее участников, она стала важной площадкой для профессиональных творческих контактов музыкантов, звукорежиссеров, композиторов, продюсеров, издателей.

Организаторы премии уверены, что ее география будет непрерывно расширяться, а интерес к событию будет неустанно возрастать в среде профессиональных музыкантов и ценителей российской академической музыки.