Международная интерактивная выставка «Пеликантность. Пеликаны мира» открывается в Оренбурге

31 августа «Заповедники Оренбуржья» и медиагруппа «Красный квадрат» откроют международную интерактивную фотовыставку «Пеликантность. Пеликаны мира». Экспозиция будет работать в Оренбургской областной библиотеке им. Н. К. Крупской до 15 сентября. Посетители смогут взглянуть на пеликанов глазами десятков увлеченных орнитологов-любителей: мастерство фотографов проиллюстрирует красоту и уклад жизни этих загадочных птиц, а также позволит отправиться в мультимедийное путешествие с помощью смартфона и пообщаться с одним из удивительных пернатых в чат-боте Telegram. Также на выставке будут проводиться познавательно-развлекательные мероприятия для всей семьи.

Для создания проекта «Пеликантность. Пеликаны мира» организаторами был проведен национальный конкурс: российские фотографы, профессионалы и любители прислали более 800 репортажных и художественных кадров. Лучшие снимки отбирали эксперты из Союза фотографов дикой природы. Каждая фотография сопровождается уникальным QR-кодом с историями авторов снимков и дополнительным мультимедийным контентом.

Оренбург стал четвертой локацией в туре медиавыставки «Пеликантность. Пеликаны мира». На старте экспозиция успешно проработала два месяца в Московском зоопарке и стала одним из самых заметных образовательно-развлекательных проектов столицы, а затем отправилась в турне по городам России. Принял эстафету государственный природный заповедник «Черные земли», где обитает крупнейшая в России колония розовых пеликанов: выставка проходила в Национальном музее Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова. Затем, при поддержке государственного природного заповедника «Дагестанский», выставка переехала в Махачкалу, где была представлена посетителям исторического парка «Россия – моя история».

Светлинский район Оренбургской области является одной из ключевых орнитологических территорий: здесь расположены озерные экосистемы, служащие птицам приютом и домом. Среди зарегистрированных здесь птиц есть и кудрявые пеликаны. ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» осуществляет управление двумя особо охраняемыми природными территориями федерального значения — заповедниками «Оренбургский» и «Шайтан-Тау». Участок «Ащисайская степь», расположенный в Светлинском районе, входит в состав Оренбургского заповедника.

Оренбургская областная универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской – старейшая библиотека области. Сегодня она стала центром культурной жизни Оренбурга. Многочисленные публичные мероприятия, проводимые библиотекой, такие, как книжные и художественные выставки, литературные и творческие вечера, научно-практические конференции, концерты, круглые столы, краеведческие и библиотечные чтения, конкурсы, обучающие семинары, занятия лекториев по изобразительному искусству и музыке – пользуются большой популярностью у оренбуржцев.

Экспозиция подготовлена в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» и является частью масштабного международного кинопроекта, над которым уже ведет работу режиссер Надежда Дорофеева: научно-популярный фильм «Пеликаний остров» готовится к выходу в 2023 году.

Организаторами выставки в Оренбурге выступили «Заповедники Оренбуржья», Оренбургская областная универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской, Союз фотографов дикой природы, творческий коллектив Monticola Films, а также медиагруппа «Красный квадрат».

Выставка в Оренбургской областной библиотеке продлится с 31 августа по 15 сентября 2022 года включительно, вход бесплатный, адрес – Оренбург, ул. Советская, д. 20, этаж 1, время посещения – пн-чт с 09:30 до 20:00, пт-сб с 10:00 до 18:00.

Все подробности можно узнать на сайте выставки:

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