Международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО-2022» пройдёт на ВДНХ

С 16 по 18 марта в Москве в павильоне 57 на ВДНХ состоится 24-я Международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО-2022».

Организатор: Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА)

В выставке примут участие около 100 компаний, представляющие такие страны, как Россия, Италия, Китай, Турция, Беларусь, которые продемонстрируют все основные направления современной индустрии развлечений: аттракционы, развлекательное оборудование, детские и спортивные площадки, призовые аттракционы, батуты, проектирование и дизайн парков, виртуальная реальность, аквапарки, торговые автоматы, F&B, организация праздничных мероприятий, ландшафтное оформление и др.

Для специалистов вход на выставку свободный. Заказать билет можно на сайте www.raapa.ru .

В рамках выставки традиционно состоится насыщенная ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА. В числе мероприятий:

Интерактивный бизнес-тренинг «Игра в кальмара: на красный – стой, на зеленый – беги, или как понять, что стратегия развития Вашего парка верная?»;

Воркшоп «Еда будущего — современные и выгодные концепции питания для развлекательной индустрии»;

Конференция «Современные подходы к организации работы парка отдыха и развлечений»;

Семинар «Актуальные потребительские тренды в новых реалиях работы развлекательных центров РФ и стран СНГ»;

Семинар «Судебная практика в индустрии развлечений»;

Панельная дискуссия (ТОК-ШОУ) «INDOOR: как развлечь, чтобы выжить»;

Семинар «Современные инструменты управления для роста компании индустрии развлечений в кризис»;

Бизнес-тренинг «Реальное будущее парков развлечений: осталось 5 лет, чтобы измениться или исчезнуть»;

Конференция «Инновационные проекты и технологии современной индустрии развлечений»;

Конференция «Организация эффективной работы и направления развития аквапарков».

Также в рамках выставки РАППА ЭКСПО-2022 состоится торжественная церемония вручения международной премии «Golden Pony Moscow 2022». Престижную награду получат лучшие парки, развлекательные центры и производители индустрии развлечений России и стран СНГ.

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