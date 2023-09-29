28 сентября 2023 года на торжественной церемонии закрытия XII «Образцовфеста» были вручены две новые номерные статуэтки Международной премии Сергея Образцова, созданные из драгоценных металлов скульптором Андреем Ковальчуком, народным художником РФ, председателем Союза художников России.

Елена Булукова, директор Театра кукол имени С. В. Образцова, отметила значимость события — спустя 22 года после старта «Образцовфеста» принято решение возобновить традицию вручения Международной премии Сергея Образцова. С этой целью в 2023 году по просьбе дирекции театра Андрей Ковальчук создал еще две номерные Премии — шестую и седьмую. Напомним, пять первых номерных статуэток были изготовлены для I «Образцовфеста» в 2001 году.

На сцене Большого зала Театра Образцова на церемонии завершения XII «Образцовфеста» объявили имена двух обладателей почётного приза. «За вклад в развитие искусства театра кукол» Международной премией Сергея Образцова удостоены известный кукольник, создатель театра «Петрушкина слобода», актёр и режиссёр Анатолию Николаевич Архипов и заслуженная артистка Российской Федерации Елена Энгельсовна Иванова — художественный руководитель Ивановского театра кукол, актриса и режиссёр, драматург и педагог, Президент и почётный член Российского центра Международного союза деятелей театра кукол UNIMA.

Анатолию Архипову награду вручал заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор искусствоведения, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства (2021) Борис Павлович Голдовский.

Статуэтка для Елены Ивановой передана директору Ивановского театра кукол Сергею Валерьевичу Ригерту. Награду вручила режиссёр-постановщик заслуженная артистка РФ Екатерина Михайловна Образцова.

В честь знакового события со сцены к зрителям обратился виртуальный Сергей Образцов — этот образ и голос Великого кукольника был сгенерирован нейросетью. Столь смелые идеи сценографии на церемонии закрытия Фестиваля были воплощены режиссером Максимом Кустовым.

При создании визуальных эффектов Кустов ориентировался на тему Фестиваля – «Технологии чудесного». Ведущим и олицетворением виртуального проводника по фестивалю стала огромная планшетная кукла ростом в четыре метра. Музыкальный техно-фьюжен сочинили солисты футуристического музыкального трио: Николай Шамшин — электровиолончель, Алиса Мандрик — синтезатор и вокал, Владислав Михайлов — модульные синтезаторы.

Фото – Анастасия ЛАДНАЯ

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