Международный Фестиваль EverArt Weekend 2022 пройдёт в конце августа

Четвертый международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend 2022 состоится в Москве с 26 по 28 августа. Темой фестиваля EverArt Weekend в этом году станет «планетарность». В программе фестиваля примут участие 30 галерей Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе объединение «Выставочные залы Москвы», Omelchenko gallery, Doctrina et Nobiles. Также участниками фестиваля станут 300 молодых и уже известных российских и зарубежных художников.

Через искусство гости исследуют различные исторические контексты, проведут параллели между древними космологическими мифами, философией русских космистов и современными исследованиями космоса. Участники фестиваля смогут посмотреть на искусство как на терапию, которая помогает найти и удержать баланс. Посетителей ждет обширная программа выставочных и образовательных проектов: специальные экспозиции и арт-объекты, цифровое искусство, паблик-арт в городских парках, онлайн выставки на сайте партнеров и фестиваля, аукцион и т.д.

В этом году организаторы проведут события в обновленном формате: indoor, outdoor и digital направлениях. Ключевой локацией фестиваля станет Товарищество Рябовской Мануфактуры.

Здесь пройдут различные активности и коллаборации между художниками, а любой желающий сможет творчески выразить себя в том формате, в котором пожелает.

Indoor гостей ждут мероприятия в галереях Санкт-Петербурга и Москвы: мастер-классы, экскурсии в мастерские, дискуссии и лекции. Совместно с Парком креативных навыков — заводом ЧЗЭМ (Чеховский завод энергетического машиностроения) — фестиваль покажет паблик-арт проекты Игоря Скалецкого, Дмитрия Шабалина, Николая Полисского, Андрея Люблинского, Дмитрия Каварги, Марго Трушиной, арт-группы Crocodile Power, Петра Зайцева и других. Специальным проектом станет паблик-арт — перформанс «Отраженное» от молодой художницы Нат Апанай, который представляет собой одновременно генеративную инсталляцию и перформанс, размышляющей о категориях времени, пространства и месте человека во Вселенной.

В outdoor-программе — мероприятия от Motivation Station и арт-медитации в парках Москвы (Царицыно), йогу от студии Hot Stretching Studio (Санкт-Петербург), а также паблик-арт в Царицыно, Воронцовском парке, Красной Пресне и Севкабель-Порту.

Гостей digital-площадок ждут образовательные вебинары, паблик-токи, онлайн-арт-медитации от Светланы Ланды и лекция «Арт-рынок и его особенности» от Ксении Мурановой, магистра института «Сотбис».

Партнером EverArt Weekend 2022 выступит сервис шеринга самокатов «Юрент». С ветерком прокатиться между локациями гости смогут по специальным арт-маршрутам — они указаны в Инстаграм-аккаунтах сервиса и фестиваля. У каждой галереи также будет установлена парковка, на которой посетители смогут взять самокат напрокат со скидкой по промокоду «ПОЛЕТ» (промокод работает только на 1-ю поездку в сервисе).

«Фестиваль дает возможность и организаторам, и участникам наблюдать за искусством как за вневременной силой и рассматривать его как терапию, которая позволяет каждому найти внутренний свет через созерцание прекрасного и созидание», — рассказывает Люси Виноград, организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal.

Полная программа доступна на сайте everart-weekend.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.