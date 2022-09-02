Международный фестиваль «ИСТОКИ» впервые пройдет в Москве

В Год культурного наследия народов России со 2 по 9 сентября в Москве впервые состоится Международный фестиваль «ИСТОКИ».

Мультикультурный фестивальный проект представит традиции народов России и других стран в искусстве играющих кукол. Зрители увидят спектакли театров кукол из Беларуси, Ливана, Монголии, Турции, Ирана, а также из регионов и городов России – Хакасии, Татарстана, Тывы, Башкортостана, Якутии, Рязани, Нижнего Тагила, Санкт-Петербурга и Москвы. Специальными гостями фестиваля станут Луганский академический театр кукол и Донецкий республиканский академический театр кукол. Основной площадкой фестиваля станет ГАЦТК имени С.В. Образцова.

Директор театра кукол Образцова Елена Булукова: «Для москвичей и гостей столицы открывается уникальная, очень редкая возможность в течение восьми фестивальных дней увидеть целое соцветие самобытных кукольных спектаклей из самых разных регионов России и стран зарубежья. Участники «Истоков» — театры кукол, сохраняющие в своем творчестве исконные традиции и культурный код собственных народов. Театр кукол – это настоящая машина времени, которая может перенести нас в далекое прошлое и показать, как жили и во что верили наши предки. И в то же время убедить, что традиции народной культуры, миф, сказка, эпос в искусстве до сих пор живы и, как и раньше, трогают сердца зрителей».

«Проведение такого фестиваля международного масштаба является показателем интереса к отечественной многонациональной культуре не только у нас в стране, но и в международном пространстве. Нужно поблагодарить Министерство культуры России и Президентский фонд культурных инициатив за поддержку, благодаря которой это событие смогло состояться и станет ярким проектом Года культурного наследия народов России» — сообщил директор Фонда «Столица» А.А.Никулочкин.

Театр кукол тесно связан с миром сказок и легенд, мифов и эпоса, ритуалов и балагана. Он как никакой другой укоренен в народной культуре, в ее праздниках и обрядах, сохраняя и в наши дни древние культурные традиции.

Разнообразие форм программы «Истоков» фантастическое – эпос и сказка, балаган и вертеп, ритуалы и уличная народная комедия. Зрители познакомятся с русским Петрушкой и турецким Карагезом, с японским уличным театром камисибай и тувинскими пальчиковыми куклами Токуу, услышат коранические сказания и сказы народов Севера, легенды Башкирии и Дагестана, болгарские, татарские, белорусские, монгольские сказки, а также современные авторские произведения на основе фольклорных преданий.

Программа Фестиваля будет состоять из двух частей: основной – с показами спектаклей, и профессиональной, куда войдут лекции, круглый стол и мастер-классы ведущих артистов, художников и режиссеров театров кукол, а также международная конференция «Театр кукол – сокровищница нематериального культурного наследия» с участием иностранных практиков театра кукол.

Во время фестиваля в фойе Большого зала Театра им. С.В. Образцова будет развернута выставка «Куклы, хранящие время». Один из крупнейших в мире музеев играющих кукол открывает свою сокровищницу – к 85-летию создания Музея ГАЦТК подготовлена уникальная экспозиция, где представлено более 40 уникальных экспонатов из запасников Музея, не известных широкой публике.

Мероприятия Фестиваля пройдут на площадках ГАЦТК им. С.В. Образцова и Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова. Ключевые события Фестиваля будут транслироваться онлайн.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.