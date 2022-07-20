Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые представит детскую программу

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет в Музеоне 30 июля. В этом году на фестивале впервые для детей будет предложена отдельная и очень разнообразная программа.

Образовательная программа будет очень насыщенной: дети и подростки смогут научиться программированию и основам скетчинга в школе «Кодабра», сделать космического робота своими руками, а также пройти уроки по строительству мостов и зданий, сборке модели водородного двигателя. На фестивале пройдут увлекательные мастер-классы по современной космонавтике и астрономии, созданию компьютерных игр и анимированных спецэффектов и многие другие. Привезут даже специальные телескопы, в которые можно без проблем наблюдать за Солнцем.

Программа для школьников реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Полезные навыки можно будет получить и в школе юных блогеров. В специальном шатре пройдут встречи с известными блогерами, мастер-классы, конкурсы и лекции. Самые смелые участники смогут показать свои аккаунты в YouTube, TikTok, VK Клипах, а эксперты дадут советы, как развивать проект.

Почувствовать себя детективом и расследовать преступление с помощью науки, можно будет приняв участие в программе «Случай в Сибирском Экспрессе». По сюжету события происходят в поезде, в котором произошло преступление. Чтобы разгадать тайну, будет необходимо проверять улики, вести собственное расследование и исключать подозреваемых из списка.

Взрослым и детям интересно будет увидеть уникальное собрание рабочих игровых консолей и компьютеров 80-х 90-х годов. Дети смогут увидеть любимые игрушки родителей. Atari, ZX Spectrum, Nintendo, MSX, Commodore и другие легендарные компьютеры просят нажать на START.

Одной из самых посещаемых зон наверняка станет павильон «Фантастика»: российские писатели поговорят о создании книг и фильмов в этом популярном жанре.

По соседству в VR-зоне можно будет совершить виртуальное путешествие по метавселенным и научиться существованию в виртуальных мирах: организаторы расскажут, как создать аватара, какие этические нормы существуют в VR-мире и многое другое. Виртуальной и дополненной реальности будет очень много. Выставки, игры, тренажеры и мастер-классы для детей и взрослых широко представлены в разных тематических зонах.

Также заявлена выставка-парад необычных самодельных электромашин в стилях авто-бестиарий, киберпанк и ретро-футуризм. Все желающие смогут прокатиться и сделать селфи на фантастическом транспорте.

Как всегда на Geek Picnic зрителей ждет много необычных роботов. Робот-андроид будет ловить роботов-рыб в большом аквариуме, тактильный робот Аморфус даст всем себя погладить, а андроидный робот Ангел распустит крылья перед самыми эрудированными гостями.

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