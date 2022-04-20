С 1 по 3 мая в Москве пройдет международный фестиваль современного театра «Наш кислород 7.0», в рамках которого 16 театров покажут свое видение современной драматургии. В конце каждого дня будет проходить открытое обсуждение членами жюри увиденных спектаклей. Все мероприятия фестиваля бесплатные.

«Наш кислород» — известный театральный фестиваль, который традиционно проходил в Белгороде и был инициативой независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» совместно с управлением культуры региона.

В этом году фестиваль впервые будет проходить в Москве на базе культурного центра «Онежский». Предполагается участие 16 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Калининграда, Казани, Мичуринска, Нижнего Тагила, Бишкека и других городов.

На фестивале также будут организованы мастер-классы от режиссёра и актёра Леонида Прокофьева (Петрозаводск) по сторителлингу, а также мастер-класс от актрисы и клоунессы Анастасии Христовой (Мадрид, Испания), мастер-класс по ораторскому искусству от актрисы Юлии Городовой (Москва) и мастер-класс по сценической речи от Валентины Вамбольт (Санкт-Петербург).

В состав жюри фестиваля вошли критик и доцент школы-студии МХАТ Павел Руднев; режиссёр, директор фонда «Общество Михаила Чехова» Владимир Байчер; режиссёр и художественный руководитель театра «Синий Сарафан» Яна Гловацкая и другие ведущие деятели театра.

С программой и дополнительной информацией о спектаклях можно ознакомиться в официальной группе фестиваля https://vk.com/nash.kislorod .

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