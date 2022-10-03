Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» откроется 6 октября.

С 6 по 11 октября пройдет Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Президент фестиваля – трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы Ирина Роднина.

Заявки на участие прислали авторы более 100 картин. В итоге в программу фестиваля вошли 80 фильмов из 17 стран мира и 12 регионов России. Для сравнения: в прошлом году вниманию зрителей и членов жюри были представлены 60 картин из 10 стран. То есть география фестиваля расширилась более чем в полтора раза.

Художественные, документальные и анимационные картины рассказывают истории о 50 видах спорта. Среди них есть как популярные дисциплины, так и национальные виды спорта, интеллектуальные игры и даже киберспорт. Наибольшее количество картин посвящено футболу – 11. На втором месте хоккей – 8.

Помимо кинопоказов, участников и гостей фестиваля ждут мастер-классы, встречи с легендами спорта и кинематографа.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 6 октября в 19.00 в Москве – в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. А уже на следующий день кинофорум придет на свою историческую родину – в городской округ Красногорск, где показы пройдут в ДК «Подмосковье», КЦ «Красногорье», КДК «Мечта», ДК «Луч», Технопарке, КЦ «Архангельское» и Центре культуры и досуга.

Все показы проводятся бесплатно.

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