Международный фестиваль Telling Stories в 6 раз состоится в столице!

В Москве в 6-й раз состоится международный фестиваль Telling Stories, организованный факультетом креативных индустрий НИУ ВШЭ и посвященный инновациям, трендам и образованию в креативных индустриях. Программа пройдет 27 и 28 мая в кампусе и Центре культур НИУ ВШЭ на Покровском бульваре.

Тема 2023 года — «Внутренняя вселенная: интерактивная среда и метазнания». На фестивале обсудят, как создается контент для метавселенных, какие риски и возможности несет построение творческого союза с искусственным интеллектом и какие этические вопросы ставит перед нами взаимодействие в виртуальной среде.

Фестиваль объединит профессионалов из сферы новых медиа, цифровой индустрии, кино, маркетинга и коммуникаций, искусства, дизайна и моды. В нем примут участие представители всех подразделений факультета креативных индустрий — Института медиа, Школы коммуникаций, Института кино, Школы дизайна, Института развития креативных индустрий, Центра бренд-медиа и приглашенные эксперты.

Фестиваль откроет сессия «Креативность на скорости. Вызовы и возможности в меняющемся мире», модератором которой выступит декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий. Эксперты в области инноваций среди которых куратор бакалавриата «Концепт-арт и метавселенные» Школы дизайна Илья Лепешкин; директор компании Sistemma, создавшей отечественный аналог чат-бота ChatGPT, Сергей Зубарев; и руководитель Управления по развитию креативных технологий «Сбера» Евгений Домников расскажут, какие вызовы и возможности предлагает меняющийся мир креативному сообществу, и как найти в нем инструменты, необходимые для развития творческих специальностей.

Дискуссия «Будущее 2.0.23», которую проведет руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков, объединит писателей-фантастов, футурологов и режиссеров для совместного размышления о том, каким будет будущее человечества, участником которого станет искусственный интеллект.

Сценарист и креативный продюсер сериала-антиутопии «Два холма» Дмитрий Крепчук, писатель Ислам Ханипаев, по повести которого на Bookmate вышел фантастический книжный сериал «Луна», драматург и сценарист Валерий Печейкин и футуролог Константин Фрумкин — обсудят, какие форматы мы сможем в ближайшем будущем воплощать при помощи нейросетей, и как они повлияют на привычный образ мира вокруг нас.

В рамках фестиваля состоятся танцевальные и театральные перформансы, и уже традиционно пройдет показ коллекций от студентов направления «Мода». Также на фестивале состоится выставка «Лаборатории плаката», слоганы для которой были созданы с участием ИИ, и выставка результатов всероссийского креативного конкурса «Реклам-конструктор», организованного Школой коммуникаций. А также выставка Design Futures. Synesthesia, которая представит предметы коллекционного и ювелирного дизайна авторства выпускников Школы дизайна.

Среди разговорных форматов фестиваля — марафон металекций, открытое интервью фэшн-фотографа и автора обложек журнала Vogue Яна Югая, которое проведет руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ, Анзор Канкулов, а также HSE Screens — показ анимационных фильмов, снятых студентами, и последующее обсуждение трендов в анимационном кино с авторами работ и художником-мультипликатором Полиной Кампиони — участницей российских и международных фестивалей.

В ходе лекций и воркшопов выступят создатели креативных брендов и контента, представители стартапов и крупного бизнеса, блогосферы, культуры и искусства: можно будет принять участие в мастер-классах по созданию цифрового продукта и аудиобрендингу, получить лайфхаки от продюсеров топовых блогеров и узнать о секретах построения личного бренда.

В этом году в программу фестиваля будет включен формат творческих лабораторий: под руководством кураторов студенты факультета креативных индустрий будут принимать участие в создании сценографии, дизайна и в продюсировании событий фестиваля.

Регистрация на фестиваль по ссылке: https://tellingstories.ru/#registration .

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