Добрый и познавательный контент о природе и животных создают многие талантливые российские режиссеры, но он редко выходит в прокат. IX Международный фестиваль нового научно-популярного кино «Разумный кинематограф», созданный при поддержке проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!», приглашает анималистов показать свои работы всему миру.

Просветительский международный фестиваль нового научно-популярного кино «Разумный кинематограф» уже 9 лет показывает зрителям познавательные кинокартины, снятые в разных уголках нашей необъятной и колоритной страны. Кинофестиваль создан, чтобы привлечь внимание семейной аудитории к лентам о природе и животных, стать открытой площадкой для диалога зрителей с авторами и обмена опытом между кинематографистами. Это проект для тех, кто любит природу, кому не безразлична судьба нашей страны и планеты, кто хочет узнавать новое и интересуется документальным кино. ​​Увлеченные юные и взрослые посетители фестиваля смогут принять участие в творческих беседах с авторами, дискуссионных площадках и круглых столах, посвященных самым актуальным вопросам охраны природы.

В этом году фестиваль состоится с 1 по 3 декабря в кинотеатре «Октябрь», а также на других площадках Москвы. Кроме того, в рамках программы «Эхо «Разумного кинематографа» в прокат кинотеатров России выйдут лучшие картины фестиваля. К участию в программе приглашаются документальные и научно-популярные киноленты, посвященные природе и человеку, живой природе, географии, этнографии, а также созданные в России не позднее 31 декабря 2021 года.

Заявки принимаются до 17 ноября 2023 года на сайте: https://smartcinema.ru

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