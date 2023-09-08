Международный кинофестиваль Журнала «Богема»/La Boheme Cinema объявил о старте приёма заявок

Институт кино и телевидения (ГИТР) в преддверии своего 30-летнего юбилея вновь распахнёт свои двери для участников Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema, включенного Министерством культуры Российской Федерации в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2023 г. под номером 180 (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.06.2023 № 1944).

Логотип La Boheme Cinema 2023. Фото: Москластер.

Кроме того, 2 сентября 2023 г. Фестиваль прошёл дополнительную проверку и теперь доступен в открытом доступе всему миру (Public Listing) через крупнейший агрегатор FilmFreeway :

4 сентября стартовал приём заявок через агрегатор FilmFreeway, по состоянию на 06.09.2023 мы получили 359 заявок со всего мира: Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Люксембурга, Китая, Испании, Турции, Индии, Ирана, ОАЭ, Канады, Бразилии, Филиппин, Египта, Туниса, Марокко, Бенина, др. и, конечно, России.

Заявки принимаются на официальном сайте Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema. Номинации указаны в анкете.

В этом году Председателем жюри международного Кинофестиваля Журнала «Богема» стал советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, Народный артист Российской Федерации (2010), Заслуженный деятель искусств РФ (2001) Хотиненко Владимир Иванович, срежиссировавший в том числе такие известные фильмы, как «Зеркало для героя» (1987) и «72 метра» (2004). В 2022 году председателем жюри был главный редактор Журнала «Богема» Ананишнев Владислав.

В этом году организаторы расширили номинации для музыкальных клипов, ведь к нам присоединился телеканал Music Box: Модный музыкальный клип, Лучший музыкальный клип, Музыкальный клип по версии телеканала Music Box и др.

Модные номинации представлены следующими: Лучший модный фильм (дизайн костюма); Модный показ; Промо-ролик для новой коллекции бренда одежды; Модный музыкальный клип и др.

Финал Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2022. Фото: ГИТР, Москва, ГИТР, 20.12.2022 г.

ЖЮРИ

Председатель жюри – Хотиненко Владимир Иванович, советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, Народный артист Российской Федерации (2010), Заслуженный деятель искусств РФ (2001), срежиссировавший в том числе такие известные фильмы, как «Зеркало для героя» (1987) и «72 метра» (2004) (Россия);

Заместитель председателя жюри – Ананишнев Владислав Владимирович, кандидат наук, доцент АНО ВО ГИТР, главный редактор Журнала «Богема» и Журнала «Крестьянка», член Союза журналистов России (Россия), Председатель жюри La Boheme Cinema 2022;

Заместитель председателя жюри – Глебова Ирина Сергеевна, кандидат наук, декан продюсерского факультета АНО ВО ГИТР, креативный продюсер 1 канала (Россия);

Члены жюри:

Сетвалдиев Расул Ивраимжанович – действующий актёр-кино, принял участие более 30-ти кино и теле-проектах, в т.ч. сериал «Джамол» (2018) (победитель гранта от Евросоюза), короткометражный фильм «Рух» (Казахстан);

Багрянцев Дмитрий Владимирович – актер Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова, Актер дубляжа (Казахстан);

Зотова Наталья Валентиновна – телеведущая, Член Академии Российского телевидения, обладатель Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2022 (Россия);

Минлишев Роман – телеоператор-постановщик в АО «Телекомпания НТВ», и.о. заведующего кафедрой кинотелеоператорского мастерства АНО ВО ГИТР, Член правления МОО ООО «Союз кинематографистов России», член Союза журналистов России; награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; памятной медалью от Президента Российской Федерации за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; специальный приз в конкурсе неигрового кино на международном кинофестивале «ГЕРОЙ И ВРЕМЯ»; Победитель фестиваля документальных фильмов стран СНГ (Россия);

Белозёрова Юлия Михайловна – кандидат наук, доцент, заведующая кафедрой продюсерского мастерства АНО ВО ГИТР, обладатель Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2021 (Россия);

Архипова Наталья Александровна – художник-гример телевидения и кино, Член Академии Российского телевидения, фильмы и сериалы: «Александровский сад», «Охота на Берию», «Три дня в Одессе», «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Чрезвычайное призвание», «Начальник разведки», «Сказки Гофмана», «Васнецова», «11 молчаливых мужчин» (Россия) и др.

ХРОНОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛЯ

06.09.2023 г. Кинофестивалю присвоен стандартный номер ISNI: 0000 0005 1267 2135.

02.09.2023 г. Кинофестиваль Журнала «Богема» или La Boheme Cinema прошёл проверку FilmFreeway и стал доступен в открытом доступе всем (Public Listing).

30.06.2023 г. Кинофестиваль Журнала «Богема» или La Boheme Cinema 2023 включен Министерством культуры Российской Федерации в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2023 г. под номером 180, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.06.2023 № 1944.

20.12.2022 г. в Кинозале Института кино и телевидения (ГИТР) в г. Москве прошёл финал Кинофестиваля Журнала “Богема”/La Boheme Cinema 2022.

13.12.2022 г. Кинофестиваль Журнала «Богема» или La Boheme Cinema включён в FilmFreeway и доступен по прямой ссылке (Non-Public Listing).

13.12.2022 г. Кинофестиваль Журнала «Богема» или La Boheme Cinema включён в каталог Festagent.

Где? Москва, Хорошёвское ш., 32А, ГИТР (м. Беговая).

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