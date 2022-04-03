Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» подвёл итоги

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны», реализуемый при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан, стартовал 10 марта в Москве, был продолжен в Уфе 17 марта и завершился в Казани, 27 марта. Проект был реализован Татарской национально-культурной автономией Москвы, кинокомпанией «Свой почерк», Фондом культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова, ГБУ РТ «Татаркино», Фондом содружества «Башкортостан — Италия» и рядом других партнеров и посвящен дню рождения Рудольфа Нуреева.

В течение марта 2022 года в рамках проекта во всех трех городах шли бесплатные кинопоказы документальных и художественных фильмов о легендарном артисте балета, в том числе с его личным участием как актера; открывались фотоэкспозиции неизвестных ранее фотографий Рудольфа Нуреева работы фотохудожника Грациано Аричи, проходили встречи со зрителями организаторов проекта, деятелей культуры России, Республик Башкортостан и Татарстан и почетных гостей: знаменитого скульптора, дизайнера ювелирных украшений подруги Нуреева — Лизы Сотилис (Греция-Италия) и выдающегося танцовщика, художественного руководителя Московского областного академического театра «Русский балет», Народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, который не только делился воспоминаниями о встречах с Нуреевым, но и во всех трех городах в рамках проекта провел мастер-классы в хореографических училищах и театрах оперы и балета. Такие же мастер-классы для будущих и молодых артистов балета, но онлайн, провели приглашенные для участия в проекта, но не прилетевшие из Италии в Россию, бывшие партнерши Рудольфа Нуреева по сцене — руководитель Академии танца «Классический балет Кози — Стефанеску» Лилиана Кози и руководитель балетной школы Академии Театра «La Scala» Анна-Мария Прина.

«В жизни каждого бывают знаковые события, таким для меня стала встреча с Рудольфом Нуреевым. Познакомились мы с ним в Америке, когда я был на гастролях, и ему понравилось мое выступление. Одна из моих поклонниц привела меня в студию, где он готовился к своим спектаклям, а он, как никто другой, давал по 200 спектаклей в год. Рудольф Нуреев поддерживал очень многих молодых танцовщиков. Он их благословлял на большие творческие успехи», — рассказал Вячеслав Гордеев.

Во всех трех городах с большим успехом прошла ретро-премьера фильма «Венеция, Карнавал, Любовь», снятого в 1981-1982 годах итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки, но затерянного в киноархивах. Фильм долгие годы считался утраченным и не был включен даже в фильмографии Нуреева. Организаторам же «Нуреевских сезонов» удалось найти, отреставрировать и перевести фильм на русский язык. К сожалению, Марио Ланфранки не дожил до российской премьеры и ушел из жизни в начале этого года. Съемки фильма «Венеция, Карнавал, Любовь» проходили на фоне естественных декораций Венецианского карнавала. Известный фотохудожник Грациано Аричи, уроженец Венеции, по счастливой случайности оказался в родном городе, когда проходила работа над фильмом и запечатлел моменты съемочного процесса.

Кинопоказы в Москве проходили в кинозале Третьяковской галереи, в Виртуальном зале «Филармонии-2», в Доме культуры ВДНХ, кинотеатре «Вымпел», Культурных центрах «Зодчие» и «Марьина роща» и в Татарском культурном центре.

В Уфе, где Нуреев провел свое детство и сделал первые шаги в «большой балет», день рождения выдающегося танцовщика XX века грандиозно отметили в Башкирском государственном театре оперы и балета, объединив мероприятия «Нуреевских сезонов» с «Нуреевскими днями», которые проходят в театре ежегодно с 17 марта. В течение трех дней, кроме ретро-премьеры художественного фильма «Венеция, Карнавал, Любовь», здесь демонстрировалась одноименная выставка фотографий Аричи Грациано. В фойе театра состоялся перфоманс с участием артистов балетной труппы и учащихся Уфимского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева, «ожививших» картины «Венецианского карнавала», так же прошел конкурс венецианских масок. А единственному в мире музею Рудольфа Нуреева, который находится в стенах театра, торжественно были переданы собранные в Италии в рамках проекта реликвии– его головные уборы, подборки публикаций о Нурееве в итальянской прессе, рисунки Лизы Сотилис и многое другое. Театр отметил день рождения знаменитого земляка концертом артистов балета «Роман с танцем».

Продолжился проект в Уфе в кинотеатре «Родина», где были показаны документальные и художественные фильмы о творчестве балетмейстера и также демонстрировалась фотовыставка.

В Казани, на исторической родине Рудольфа Нуреева, благодаря поддержке партнеров проекта «Татаркино», в кинотеатре «Мир» с 23 по 27 марта с аншлагом прошли все кинопоказы, работала фотоэкспозиция Аричи Грациано. Перед киносеансами проходили встречи зрителей с организаторами проекта, почетными гостями Лизой Сотилис и Вячеславом Гордеевым, а также с творческой интеллигенцией города, которые работали с Нуреевым во время его приезда в Казань в 1992 г. И это неудивительно, ведь в Казани помнят и чтят знаменитого артиста. Здесь ежегодно проходит фестиваль балета, который носит имя Рудольфа Нуреева. Имя фестиваль получил с письменного одобрения самого танцовщика, когда он незадолго до своей смерти дважды посещал столицу Татарстана по приглашению Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля и выступал в качестве дирижера оркестра.

Почетный гость проекта Лиза Сотилис первый раз оказалась в таком длительном турне по России в свои 89 лет. Она заочно познакомилась с Россией давно, благодаря рассказам Рудольфа.

— Я приехала в непростой для всего мира период в Россию. И не ожидала встретить здесь столько тепла и внимания. Во время встреч на высоком уровне, прежде всего, с Министрами культуры республик Татарстан и Башкортостан, а также в ходе общения с простыми зрителями, которые приходили на кинопоказы, я постоянно чувствовала их поддержку и искренний интерес как к творчеству моего друга Рудольфа Нуреева, так и к моему творчеству. Я ощутила, какая щедрая и отзывчивая душа у вашего народа. Я начинала понимать это еще по рассказам Рудольфа, но в полной мере осознала только здесь за три недели путешествия по вашей стране. Меня называли здесь не иначе как «Посол мира». В День работника культуры 25 марта в Казани я была приглашена вместе с руководителем проекта «Нуреевские сезоны» Альфией Чеботаревой на заседание Совета по культуре с участием Президента республики Татарстан Рустама Минниханова и здесь я вновь, как и на всех остальных мероприятиях проекта, сказала, что в то время когда во всем мире процветает анти-культура отмены Достоевского и Чайковского, у вас в театрах продолжают идти постановки зарубежных авторов. И это очень вдохновляет и радует, потому что у культуры нет и не должно быть границ, — поделилась Лиза Сотилис.

Лиза Сотилис — одна из героинь нового документального фильма «Рудольф Нуреев. Нездешний остров», снятого в этом году в рамках проекта «Нуреевские сезоны» в продолжение цикла о знаменитом танцовщике, начатого еще в 2012 г. кинокомпанией «Свой почерк». Фильм посвящен последним месяцам жизни Рудольфа Нуреева на острове Ли Галли, выступлениям на сценах Италии и, конечно же, его итальянским друзьям. Премьера фильма состоится в следующем году, когда весь мир будет праздновать 85-летие артиста балета. Тогда же в 2023 г. выйдет на экраны еще один новый документальный фильм организаторов проекта «Рудольф Нуреев. Последний танец» о последнем выступлении Нуреева на театральной сцене. В 1992 году, незадолго до смерти, в балетном спектакле «Кристофоро» на сцене Венгерской национальной оперы он исполнил роль Ангела. Посетители «Нуреевских сезонов» во всех трех городах познакомились пока с трейлерами этих новых кинолент.

Итогом международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» стали около миллиона зрителей не только Москвы, Уфы и Казани, но и всей России, которые и очно и в формате онлайн смогли прикоснуться к творчеству легендарного артиста балета, пообщаться на творческих встречах с его друзьями и посмотреть хорошее кино.

Для популяризации балета среди молодежи в рамках «Нуреевских сезонов» проходил с 1 февраля по 27 марта 2022 г. в любимой молодежью социальной сети TikTok конкурс TikTok-Балет. На официальную почту конкурса поступило большое количество оригинальных видеороликов, где участники доступным молодежным языком рассказали о своем понимании искусства балета и творчества Нуреева. В настоящий момент подводятся итоги конкурса и победителям будут вручены ценные призы.

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