Международный ментор-день по женскому лидерству «Путь наверх»

9 ноября 2024 состоится международный ментор-день «Путь наверх», посвященный женскому лидерству и карьерному росту.

Мероприятие, организованное в формате онлайн, объединит русскоязычных женщин из разных стран и предоставит возможность получить практические советы по построению карьеры от топ-менеджеров ведущих компаний России и мира — Nokia, Wella, Philips, PWC, Ipsen, BioNTech и многих других.

География спикеров охватывает Россию, Европу, США, Австралию и даже Китай.

Примечательно, что эксперты, участвующие в качестве спикеров, не только построили выдающиеся карьеры в международных организациях, но и имеют 3, 4 и даже 5 детей!

«Как человек, который давно работает в международных компаниях, я часто слышу, что женщины имеют равные с мужчинами возможности для карьеры. Однако реальность сильно отличается от этих заявлений. Женщины по-прежнему занимают ничтожно малое число высоких позиций. И это касается не только executive уровня, но даже позиций директоров департаментов. Мало того — по данным Global Gender Gap Report по всему миру мы видим существенный разрыв в оплате труда мужчин и женщин, в России он достигает 30%», – рассказывает организатор конференции Анна Знаменская.

На мероприятии будут затронуты следующие проблемы (по данным отчетов, исследующих гендерное неравенство, от таких организация как: Всемирный экономический форум, McKinsey & Company, Международная организация труда, ООН-женщины):

Разрыв в оплате труда; Стеклянный потолок; Недостаток гибкости в условиях труда; Стереотипы и предвзятость женщин в профессиональном росте; Меньший доступ к менторству и наставничеству. Сегрегация по отраслям Неравномерное распределение домашних обязанностей; Недостаток уверенности и самопродвижения; Ограниченный доступ к профессиональному развитию; Отсутствие женщин в роли примеров для подражания.

Участницы смогут узнать, как выйти на международный уровень в карьере, получать престижные предложения и удвоить свой доход. Программа включает панельные дискуссии и практические занятия, направленные на развитие навыков, необходимых для построения успешной карьеры в корпоративном мире, и преодоление таких проблем, как профессиональное выгорание и стеклянный потолок.

Ключевые события мероприятия:

Панельная дискуссия: «Как женщине пробить стеклянный потолок в карьере» Практикум: «Какие навыки помогут женщине построить карьеру в корпоративном мире. Лайфхаки и личный опыт» Панельная дискуссия: «Карьера и дети: как построить карьеру, воспитать детей и не сойти с ума» Практикум: «Выгорание: как его найти и обезвредить»

Мероприятие будет полезно тем женщинам, кто чувствует, что достиг стеклянного потолка, ищет новые карьерные перспективы, или стремится развить личный бренд и расширить профессиональные контакты. Участницы смогут задать вопросы спикерам и получить советы, которые помогут им достичь своих карьерных целей.

Организатор конференции Анна Знаменская — автор женской лидерской программы «Путь наверх», спикер TEDx, эксперт Forbes, «Ведомости», «Коммерсант», экс топ-менеджер ведущих технологических компаний России и мира – Apple, Viber, Activision Blizzard, Foodpanda, Билайн, Тинькофф Банк. Была сооснователем и генеральным директором видеопортала IVI.ru.