Международный ментор-день по женскому лидерству «Путь наверх»

9 ноября 2024 состоится международный ментор-день «Путь наверх», посвященный женскому лидерству и карьерному росту.
Мероприятие, организованное в формате онлайн, объединит русскоязычных женщин из разных стран и предоставит возможность получить практические советы по построению карьеры от топ-менеджеров ведущих компаний России и мира — Nokia, Wella, Philips, PWC, Ipsen, BioNTech и многих других.
География спикеров охватывает Россию, Европу, США, Австралию и даже Китай.
Примечательно, что эксперты, участвующие в качестве спикеров, не только построили выдающиеся карьеры в международных организациях, но и имеют 3, 4 и даже 5 детей!
«Как человек, который давно работает в международных компаниях, я часто слышу, что женщины имеют равные с мужчинами возможности для карьеры. Однако реальность сильно отличается от этих заявлений. Женщины по-прежнему занимают ничтожно малое число высоких позиций. И это касается не только executive уровня, но даже позиций директоров департаментов. Мало того — по данным Global Gender Gap Report по всему миру мы видим существенный разрыв в оплате труда мужчин и женщин, в России он достигает 30%», – рассказывает организатор конференции Анна Знаменская.
На мероприятии будут затронуты следующие проблемы (по данным отчетов, исследующих гендерное неравенство, от таких организация как: Всемирный экономический форум, McKinsey & Company, Международная организация труда, ООН-женщины):
- Разрыв в оплате труда;
- Стеклянный потолок;
- Недостаток гибкости в условиях труда;
- Стереотипы и предвзятость женщин в профессиональном росте;
- Меньший доступ к менторству и наставничеству.
- Сегрегация по отраслям
- Неравномерное распределение домашних обязанностей;
- Недостаток уверенности и самопродвижения;
- Ограниченный доступ к профессиональному развитию;
- Отсутствие женщин в роли примеров для подражания.
Участницы смогут узнать, как выйти на международный уровень в карьере, получать престижные предложения и удвоить свой доход. Программа включает панельные дискуссии и практические занятия, направленные на развитие навыков, необходимых для построения успешной карьеры в корпоративном мире, и преодоление таких проблем, как профессиональное выгорание и стеклянный потолок.
Ключевые события мероприятия:
- Панельная дискуссия: «Как женщине пробить стеклянный потолок в карьере»
- Практикум: «Какие навыки помогут женщине построить карьеру в корпоративном мире. Лайфхаки и личный опыт»
- Панельная дискуссия: «Карьера и дети: как построить карьеру, воспитать детей и не сойти с ума»
- Практикум: «Выгорание: как его найти и обезвредить»
Мероприятие будет полезно тем женщинам, кто чувствует, что достиг стеклянного потолка, ищет новые карьерные перспективы, или стремится развить личный бренд и расширить профессиональные контакты. Участницы смогут задать вопросы спикерам и получить советы, которые помогут им достичь своих карьерных целей.
Организатор конференции Анна Знаменская — автор женской лидерской программы «Путь наверх», спикер TEDx, эксперт Forbes, «Ведомости», «Коммерсант», экс топ-менеджер ведущих технологических компаний России и мира – Apple, Viber, Activision Blizzard, Foodpanda, Билайн, Тинькофф Банк. Была сооснователем и генеральным директором видеопортала IVI.ru.