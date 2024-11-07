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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUМеждународный ментор-день по женскому лидерству «Путь наверх»

Международный ментор-день по женскому лидерству «Путь наверх»

editor
By editor
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Анна Знаменская, организатор конференции. Фото предоставлено Коммуникационным агентством Prostoplace
Анна Знаменская, организатор конференции. Фото предоставлено Коммуникационным агентством Prostoplace

9 ноября 2024 состоится международный ментор-день «Путь наверх», посвященный женскому лидерству и карьерному росту.

Мероприятие, организованное в формате онлайн, объединит русскоязычных женщин из разных стран и предоставит возможность получить практические советы по построению карьеры от топ-менеджеров ведущих компаний России и мира — Nokia, Wella, Philips, PWC, Ipsen, BioNTech и многих других.

География спикеров охватывает Россию, Европу, США, Австралию и даже Китай.

Примечательно, что эксперты, участвующие в качестве спикеров, не только построили выдающиеся карьеры в международных организациях, но и имеют 3, 4 и даже 5 детей!

«Как человек, который давно работает в международных компаниях, я часто слышу, что женщины имеют равные с мужчинами возможности для карьеры. Однако реальность сильно отличается от этих заявлений. Женщины по-прежнему занимают ничтожно малое число высоких позиций. И это касается не только executive уровня, но даже позиций директоров департаментов. Мало того — по данным Global Gender Gap Report по всему миру мы видим существенный разрыв в оплате труда мужчин и женщин, в России он достигает 30%», – рассказывает организатор конференции Анна Знаменская.

На мероприятии будут затронуты следующие проблемы (по данным отчетов, исследующих гендерное неравенство, от таких организация как: Всемирный экономический форум, McKinsey & Company, Международная организация труда, ООН-женщины):

  1. Разрыв в оплате труда;
  2. Стеклянный потолок;
  3. Недостаток гибкости в условиях труда;
  4. Стереотипы и предвзятость женщин в профессиональном росте;
  5. Меньший доступ к менторству и наставничеству.
  6. Сегрегация по отраслям
  7. Неравномерное распределение домашних обязанностей;
  8. Недостаток уверенности и самопродвижения;
  9. Ограниченный доступ к профессиональному развитию;
  10. Отсутствие женщин в роли примеров для подражания.

Участницы смогут узнать, как выйти на международный уровень в карьере, получать престижные предложения и удвоить свой доход. Программа включает панельные дискуссии и практические занятия, направленные на развитие навыков, необходимых для построения успешной карьеры в корпоративном мире, и преодоление таких проблем, как профессиональное выгорание и стеклянный потолок.

Ключевые события мероприятия:

  1. Панельная дискуссия: «Как женщине пробить стеклянный потолок в карьере»
  2. Практикум: «Какие навыки помогут женщине построить карьеру в корпоративном мире. Лайфхаки и личный опыт»
  3. Панельная дискуссия: «Карьера и дети: как построить карьеру, воспитать детей и не сойти с ума»
  4. Практикум: «Выгорание: как его найти и обезвредить»

Мероприятие будет полезно тем женщинам, кто чувствует, что достиг стеклянного потолка, ищет новые карьерные перспективы, или стремится развить личный бренд и расширить профессиональные контакты. Участницы смогут задать вопросы спикерам и получить советы, которые помогут им достичь своих карьерных целей.

Организатор конференции Анна Знаменская — автор женской лидерской программы «Путь наверх», спикер TEDx, эксперт Forbes, «Ведомости», «Коммерсант», экс топ-менеджер ведущих технологических компаний России и мира – Apple, Viber, Activision Blizzard, Foodpanda, Билайн, Тинькофф Банк. Была сооснователем и генеральным директором видеопортала IVI.ru.

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