С 6 по 9 октября на территории Хлебозавода состоится восьмой Международный независимый фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС 2022.

МОРС объединяет современных книжных иллюстраторов и художников, издателей, писателей и читателей. Фестиваль включает в себя большую коллективную выставку иллюстраторов, сателлитные выставки на площадках партнеров, лекционную программу, блоки мастер-классов, как для профессиональных, так и для начинающих иллюстраторов и детей, издательский и арт-маркеты, смотры портфолио

Одной из основных задач фестиваля является популяризация визуальной культуры в России и продвижение талантливых иллюстраторов как на российском книжном рынке, так и на международном.

«Быть директором фестиваля с каждым годом все сложнее. Но я стараюсь упорно идти своей дорогой, веря в то, что иллюстрированные книги нужны и важны. В современном мире, перенасыщенном информацией, нам все больше нужна возможность погрузиться в книгу и поразмышлять –– сделать передышку», — говорит основательница Фестиваля Анна Чефранова в предисловии к Каталогу 2022 года.

На выставке Фестиваля МОРС 2022 будут представлены работы 114 прошедших отбор иллюстраторов из России, стран СНГ, Европы и Южной Кореи. Работы участников также собраны в ежегодный Каталог, который рассылается крупным издательствам в России и за рубежом. В Каталоге 2022 представлено разнообразие стилей и техник иллюстрации, а работам участников отведены три раздела: фикшн, нон-фикшн и комиксы.

В рамках публичной программы Фестиваля состоится больше 60 лекций, встреч, мастер-классов. Будут обсуждаться вопросы профессиональной иллюстраторской деятельности, связи традиционных техник рисования и современных технологий, создания иллюстрированной книги как объекта искусства и многое другое. На территории мастер-классов иллюстраторы проведут занятия для детей и взрослых: будут рисовать тигров в джунглях, создадут авторские книги и зины в разных техниках и будут придумывать истории для будущих книг.

Все дни Фестиваля будет работать книжный и иллюстраторский маркет, на котором можно будет купить работы иллюстраторов и книги издательств «Самокат», «Поляндрия», «Бумкнига», «АдМаргинем», «Alpaca», «Карьера Пресс» и др.

В лекционной программе Фестиваля (к которой также можно будет подключиться онлайн) заявлены:

Подключения лекторов из разных стран в том числе: Мексики (Armando Fonseca), Италии (Francesco Levi), Финляндии (Jenny Lucander, Linda Bondestam), Тайваня (Huang Yiwen), именитые русскогоговрящие художники: Виктория Семыкина, Варя Яковлева, Катя Воронина, Юлия Дробова и др.

Очно на Фестивале лекции прочтут Маша Титова, Маша Шишова, Иннокентий Келейников, Лилу Рами, Евгения Матвеева, ESH PRINT и др.

С 20:00 на Фестивале действует вечерний билет. Вечерние мероприятия:

6 октября — открытие фестиваля МОРС, с 19:40 перформанс от команды PartAcademy «Тонкое и плотное» (Лиза Панина) и одновременная скетчинг-сессия.

Открытие — самое время знакомств и разговоров с иллюстраторами, совместно с резидентом Хлебозавода — Рюмочной № 9 мы придумали, как гостям не заскучать.

7 октября с 20:00 показываем авторские анимационные фильмы от анимационной студии «Пчела», школы-студии ШАР и НИУ-ВШЭ: «Ванлав» и «Анна, кошки-мышки» (Вари Яковлевой), «Вадим на прогулке» (Саши Свирского), «Огурцы» (Леонида Шмелькова), «Волна» (Александры Павловой) и другие супер-фильмы.

8 октября с 20:00 будет музыка и сказки от проекта «Сказки с квартетом» — Фортепианный квартет имени М.М. Ипполитова-Иванова и мастер художественного слова Анна Боголюбская:

9 октября вечером поговорим об искусственном интеллекте в иллюстрации с Валерией Титовой, а ребята из проекта «Книжный в Клубе» расскажут, как создать «книжный магазин без продавцов», построенный на принципах горизонтальной коммуникации.

На площадках партнеров параллельно с Фестивалем состоятся сателлитные выставки работ иллюстраторов:

Выставка победителей Фестиваля МОРС 2021: Ани Евдокимовой и Елены Репетур (Пространство «Циферблат» на Крымском валу); Выставка «Субъекты» — выставка иллюстраторов из Удмуртии и Мурманской области (РГДБ); Выставка художника-иллюстратора Юли Сидневой в сотрудничестве с Детским фестивалем (ЦГДБ им. А. П. Гайдара); Выставка мексиканского художника Armando Fonseca (книжный магазин «Маршак»)

Выставка Кати Гущиной «Сахаров. Академик совести» и выставка зинов от фестиваля «Корешки» (Новосибирск) пройдут на площадке Фестиваля на Хлебозаводе.

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