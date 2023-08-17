Международный просветительский проект «Пламенные сердца 2023» объявил победителя

В Москве на сцене Нового Манежа состоялся грандиозный финал Международного конкурса индивидуальных исполнителей «Соло 01» – премьера шоу «Пламенные сердца – 2023». Музыкальный перформанс стал кульминационным моментом просветительского проекта, участниками которого стали лучшие из лучших детей-вокалистов из 6 федеральных округов России (в том числе, из новых регионов) и дружественных государств — Армении, Беларуси, Кении, Турции, Узбекистана и ЮАР.

Мероприятие прошло на площадке Открытого театрального пространства «Арт-платформа» и транслировалось в прямом эфире на сайте Российского общества «Знание». Более 1.4 миллиона зрителей стали свидетелями грандиозного финала проекта. Победителя выбирали в режиме реального времени сами зрители, отдавая свои голоса понравившимся участникам.

Все зрители и участники концерта отметили зрелищность финального шоу, над которым трудилась команда режиссера Дмитрия Бикбаева, а также победители и участники Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Все номера создавались специально для шоу. А песни были написаны авторами на основе реальных подвигов наших современников героев МЧС.

«Самое важное в этом проекте – это, конечно, обратная связь от зрителей и сейчас абсолютно очевидно, что беспрецедентное количество просмотров, которое было у нашей трансляции, – это лучшее подтверждение того, что проект был реализован успешно. Помимо того, что мы показали невероятные таланты ярчайших юных исполнителей из семи стран, мы также рассказали на такую большую аудиторию об истинных героях отечества – о спасателях, о тех, кто готов пожертвовать своей жизнью ради каждого из нас», – поясняет Дмитрий Бикбаев, автор идеи и режиссер-постановщик финального шоу проекта, руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» Департамента культуры г. Москвы.

Большинством голосов победителем был признан коллектив исполнителей песни «Мороженым пахнут дети» из Турции и России: Ольга Звягинцева, Данил Клюжин, Виктория Фахрутдинова и Илья Лазарев. Получая награду, автор песни Алина Небыкова сказала: «Меня переполняют эмоции. Но, я думаю, что главные аплодисменты должны получить дети. Это их заслуга».

После торжественной части гости шоу приняли участие в просветительской дискуссии на тему «Таланты и патриоты». К обсуждению присоединились заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко, полковник внутренней службы, начальник Управления по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по городу Москве Дмитрий Крикуненко, продюсер, режиссер Лина Арифулина, а также автор и исполнитель, композитор Светлана Сурганова.

Они не только обсудили сам конкурс, но и дали важные советы юным артистам. Лина Арифулина подчеркнула, что талант – вещь нужная и важная. Но важна еще и воля. Артист определяется уровнем ответственности и работоспособности. Об этом стоит помнить всем ребятам, которые хотят стать профессионалами. Светлана Сурганова, говоря о проекте «Пламенные сердца», особенно отметила высокий уровень текстов прозвучавших песен. Они все трогали сердце, несли правильный морально-волевой посыл слушателям.



О том, как зарождался конкурс «Соло 01» в своей приветственной речи напомнил его основатель – полковник внутренней службы, начальник Управления по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по городу Москве Дмитрий Крикуненко. Он рассказал, что с момента создания конкурса прошло не так много времени – всего 7 лет, но он уже вырос в такое крупное международное мероприятие. Дмитрий Крикуненко также зачитал приветственное слово министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова к финалистам, участникам гала-концерта.

О важности проекта говорил также первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко: «С 2023 года наш Всероссийский конкурс превратился в международный. Теперь в нем принимают участие исполнители не только из России, но и из дружественных стран. Это особенно важно сейчас – в наше непростое время. Когда нам необходимо встать на защиту Родины — защищать её прошлое, настоящее и будущее. Песни очень важны в этом плане. Они способны не только выразить эмоции и чувства, но и зажечь в сердцах других людей искру патриотизма, пробудить на борьбу. Песни конкурса «Соло 01» — как раз такие».

Международный просветительский проект «Пламенные сердца» – это проект для юных артистов в возрасте от 12 до 17 лет. Инициаторами «Пламенных сердец» выступили действующие сотрудники МЧС России. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры города Москвы.

«Пламенные сердца» получили большой отклик среди молодежи. На старте конкурса заявки к участию подали более 1500 юных артистов. Из них в финал вышли 31 человек, которые были приглашены в Москву на двухнедельный творческий интенсив. Стоит отметить и широкую географию участников проекта: в его финал вошли конкурсанты из Армении, Беларуси, Кении, Турции, Узбекистана и ЮАР.

В Москве финалистов ждала насыщенная программа. Они слушали лекции, посещали мастер-классы, много практиковались в вокале, актерском мастерстве и хореографии. Творческим опытом и секретами успеха с ребятами поделились известные наставники: Дмитрий Маликов, Мариам Мерабова, Светлана Сурганова, Лина Арифулина, Андрей Мерзликин, музыкальный дуэт NANCI & SIDOROV и многие другие.

Кроме того, финалисты проекта посетили Креативно-образовательный центр Президентского фонда культурных инициатив, где в прямом эфире ответили на вопросы журналистов. А в рамках культурной программы юные таланты ознакомились с главными творческими местами Москвы – театрами, музеями, парками, настоящей студией звукозаписи и продюсерским центром. Все участники остались довольны своими творческими приключениями и выразили надежду на то, что в следующем году «Пламенные сердца» вновь зажгут юные звезды.

Проект проводится по инициативе действующих сотрудников МЧС России при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный партнер проекта — Российское общество «Знание». Официальная социальная сеть проекта — «Вконтакте». Партнеры — проект «Школа Росатома», программа «Территория культуры Росатома», «Русатом — международная сеть», Всероссии‌скии‌ конкурс молодых композиторов «Партитура», Национальныи‌ открытыи‌ чемпионат творческих компетенции‌ «ArtMasters», Школа-студия МХАТ, Московский продюсерский центр, Мосгортур, социально-образовательный проект Дмитрия Маликова «Уроки музыки», мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», театральная компания «Бродвей Москва». Оператор проекта — Открытое театральное пространство «Арт-платформа».

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