Международный серфинг в центре Москвы

В Москве на акватории «Березы парк» в минувшие выходные состоялось одно из самых ярких событий этого лета — Альфа-Банк Wakesurf Cup 2025. Соревнования по вейксерфингу и вейкскиму объединили профессиональный спорт, летнюю городскую культуру и насыщенную зрительскую программу.

На площадке собрались более 500 гостей — москвичи и гости столицы, которые пришли поддержать участников и провести день на открытом воздухе у воды. Организаторы сделали акцент на спортивной зрелищности и комфорте для гостей: на берегу работали фотозоны, бьюти-бар, мастерские кастомизации, зона активностей и лаунж-пространства.

Несмотря на спортивный формат, мероприятие стало открытым пространством для всех, кому близка эстетика активного образа жизни. Вейксерфинг всё увереннее входит в городскую повестку. Москва становится площадкой, где такие современные водные виды спорта получают новый культурный контекст.

Альфа-Банк Wakesurf Cup 2025 стал примером того, как международные форматы органично встраиваются в городскую жизнь. Спорт становится неотъемлемой частью летнего досуга, а сама Москва — местом притяжения новых культурных и спортивных инициатив.