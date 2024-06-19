Межрегиональный фестиваль «Бульвар» прошел в Ульяновске

В Ульяновске 9 июня состоялся пятый фестиваль «Бульвар». Событие собрало 28 000 посетителей, которые наслаждались музыкой, вкусной едой и большой развлекательной программой на протяжении всего дня. Помимо жителей Ульяновска, гостями стали более 3000 туристов из Самары, Казани, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и других городов.

Музыкальный лайн-ап радовал публику фестиваля разнообразными жанрами и исполнителями одновременно на двух сценах. Открывали программу фолк-группа «Хвоя» из Пензы и группа «Свитч» из Ульяновска, и далее в режиме нон-стоп выступали музыкальные проекты, которые покорили зрителей – «Pioneer of Deep Space» г. Москва, «TERRA» г. Москва, «САТИСФАЕР» г. Москва, «ISTOKIYA» г. Москва, «VADEE» г. Москва, «Мэнсон Флетчер» г. Москва, «Princess Pitch» г. Ульяновск, «TattooIN» г. Москва и «Of titans and men» г. Рязань.

Вечером территория фестиваля превратилась в настоящий танцпол под хиты популярных исполнителей, среди которых «UNTONE CHERNOV» г. Москва, «UGLI» г. Санкт-Петербург, «TMNV» г. Саратов, «Видеокассета твоих родителей» г. Саранск. Настоящим музыкальным подарком стали атмосферные выступления хитмейкеров Тоси Чайкиной, а также Жени Трофимова совместно с группой «Комната культуры», которые собрали тысячи зрителей.

Организаторы подготовили действительно разнообразную программу для жителей и гостей города: живая музыка, разнообразная еда в формате street food, большое количество творческих мастер-классов для детей и взрослых, DJ-сеты в лаундж зоне, а также спортивные тренировки, выставки и интерактивы от ульяновских музеев и анимационная детская программа. Отдельного внимания заслуживала зона дизайн-маркета, где были представлены уникальные товары от более чем 50 участников со всей страны.

В 2024 году фестиваль «Бульвар» проходит в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Организатором мероприятия выступила команда АНО Центр развития социальных, культурных и научных проектов «АРТ-ФЕСТ». Благодаря активной поддержке участников и посетителей, фестиваль «Бульвар» снова стал ярким и запоминающимся летним событием для всех гостей.