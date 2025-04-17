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MFFRUSSIA – яркое событие мира моды и искусства, вновь состоялось в Москве

editor
By editor
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MFFRUSSIA

6 апреля 2025 года в московском Arbat Hall состоялся 11-й сезон самого ожидаемого и значимого события в мире моды и искусства — MFFRUSSIA.

Знаковое событие не смогли пропустить звездные гости и яркие представители Fashion индустрии и Шоу-Бизеса. Мероприятие снова удивило зрителей своими яркими показами, музыкальными выступлениями и торжественной церемонией награждения.

MFFRUSSIA

Особым событием стал показ Stasia&Stasia, в котором приняли участие известные персоны: певица Наташа Соловей, Мария Букатарь (экс-солистка группы «Пропаганда»), Владимир Брилев, певец Дмитрий Нестеров, певица, Марина Дрождина (солистка группы «Hi-Fi»), Анна Калашникова, телеведущая Алена Алимова. Не менее ожидаемое событие вечера — показ дизайнера и блогера-миллионника Тани Тузовой, владелицы крупнейшей в России коллекции оригинальных кукол Барби Mattel, насчитывающей 13 000 уникальных экземпляров. Она представила свой бренд одежды и аксессуаров для детей КУКЛА ТАНЯ.

MFFRUSSIA

Каждый показ — это настоящее произведение искусства, эксклюзивные коллекции представили любимые дизайнеры: Наталья Рязанова, Антон Пермяков, А.Гроза, Софья Терешина. В показе Натальи Евсюковой на моделях были представлены авторские украшения из натуральных камней Ferina. Так же, в формате Fashion-маркет бренд детских платьев Васюта представили коллекцию «Саванна», бренд Amadi – представили наследие Африки, отраженное в Высокой Моде.

Moscow Fashion Fair стало не только знаковым событием для отечественного fashion-мира, но и уникальной платформой для представителей творческих индустрий и артистов, которые задают новые тренды.

Музыкальный фестиваль, погрузил зрителей в мир ярких эмоций и живой энергии. Свои самые популярные хиты исполнили: White Queen, Арсений Бородин (гр.Челси), Самый Рыбный, Никита Кунов, Marvin, MaskaTT, Vlad Zotov, Monovika, Vlad Kelly, ISTOKIYA, АСЯ POSPIK, Эмма М, Lillit, Maxim Zavidia и Ирина Йовович, Арсений Бородин, Алексей Елистратов, Revolvers, OllI, БОРОНИНА, СЛИПЕР, Cleanika, MILANSKAY и многие другие. В концертную программу MFFRUSSIA вошли выступления совсем юных артистов — Алисы Ди и Diasha. Ведущим долгожданного вечера стал Даниил Большаков, он в очередной раз зажег зал и с удовольствием взаимодействовал с гостями, благодаря чему каждый участник события чувствовал себя частью большого яркого события в мире моды и музыки.

MFFRUSSIA

Кульминацией вечера стала церемония награждения лучших представителей индустрии моды, искусства и музыки. Это не просто признание успеха, но и подчеркивание роли выдающихся личностей, которые формируют новые стандарты и влияют на развитие творческой сферы.

В рамках модного события в этом году состоялась Fashion и Beauty — ярмарка, где посетители события смогли не только насладиться красивыми образами на подиуме, но и посмотреть ряд коллекций в зале и выбрать для себя подходящий модный лук на новый сезон. А также, консультанты и эксперты Beauty-индустрии помогли гостям подобрать косметические средства, подходящие по своему составу для каждого индивидуально. Такой формат ярмарки оценили любители и профессионалы индустрии, поэтому в следующем сезоне мы пригласим еще больше брендов, которые смогут презентовать новые коллекции нашим дорогим гостям и тем, кто внимательно следит за трендами и новинками сезона.

MFFRUSSIA — это событие, которое нельзя пропустить! Следите за нашими новостями и готовьтесь к следующим мероприятиям, которые обещают быть еще более захватывающими!

Фото предоставлены пресс-службой MFFRUSSIA

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