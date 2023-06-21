МГАСО закрывает концертный сезон

Московский государственный академический симфонический оркестр закроет концертный сезон 2022/2023 гг., который стал дважды юбилейным для МГАСО: оркестр отметил 80-летие прославленного коллектива и посвятил значительную часть сезона 150-летию Сергея Рахманинова.

В финале сезона МГАСО примет участие в проекте «Симфонический РазМАХ» на уникальной сценической площадке, которой станет парк родового имения Сергея Рахманинова «Онег» в Новгородской области.

24 июня в парке «Онег» состоится концерт Московского государственного академического симфонического оркестра, в состав которого будут включены артисты Камерного оркестра Новгородской филармонии. Дирижер - Лев Дунаев.

В жизни и творчестве Рахманинова одна из самых важных партий принадлежит его малой родине – Новгородской земле. Впервые музыка Рахманинова будет исполнена симфоническим оркестром в атмосфере, вдохновлявшей русского гения с самого детства и до конца его дней.

В программе концерта: симфоническая фантазия «Утёс» и «Симфонические танцы». В последнем произведении отразилась тоска Рахманинова по Родине, которую он вынужден был покинуть. Миссия МГАСО в финале сезона – возвращение музыки Рахманинова на историческую родину композитора. Грандиозное творение гения зазвучит под кронами деревьев, под которыми маленький Сережа играл в прятки в детстве полтора столетия назад.

Концерт в год 150-летия С.В. Рахманинова состоится в рамках проекта «Симфонический РазМАХ», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото - Евгений ЕВТЮХОВ

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