МГАСО завершил 82-й концертный сезон программой «Музыка без границ: от Беллини до Бернстайна»

Московский государственный академический симфонический оркестр завершил 82-ой концертный сезон. Праздничная программа «Музыка без границ: от Беллини до Бернстайна» прошла в Большом зале консерватории, став блистательным итогом насыщенного событиями сезона. МГАСО и художественный руководитель оркестра Иван Никифорчин представили слушателям яркую программу из произведение мировой классики, киномузыки и симфо-джаза.



Для одного из старейших российских симфонических коллективов сезон 2024/2025 гг. оказался знаковым. Ключевым событием стало назначение Ивана Никифорчина художественным руководителем коллектива 14 августа 2024 г. Один из самых востребованных российских дирижеров, лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры (за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры-2024), лауреат Первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова встал за штурвал прославленного «корабля» с 82-летней историей и смело повел оркестр к открытию новых горизонтов.



В 82-ом концертном сезоне МГАСО выступал на ведущих сценах Москвы и России. Открытие сезона прошло на фестивале «Территория мира – территория музыки» в Калининграде. В конце сезона МГАСО во второй раз побывал в Калининграде на V Международном фестивале классической музыки «Кантата».



Из наиболее важных событий сезона: программа «Вставайте, люди русские!» к 80-летию Великой Победы из цикла концертов «Живое эхо битв минувших» в Государственном Кремлевском Дворце, совместный проект с оперной дивой Хиблой Герзмава к 220-летию М.И.Глинки в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, юбилейный концерт Хиблы Герзмава в Концертном зале им.П.И.Чайковского, концерт к 100-летию Леонида Когана в Зале Зарядье, участие в X Международном музыкальном Гаврилинском фестивале в г.Вологда.



В 2024 г. МГАСО вновь стал оркестром-резидентом Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура», который прошел в третий раз в Большом зале консерватории.



В 82-м сезоне за дирижерский пульт МГАСО вставали российские и зарубежные маэстро: художественный руководитель оркестра Иван Никифорчин, Валерий Гергиев, Кристиан Кнапп, Фабио Мастранджело, Феликс Коробов, Тао Линь, Антон Гришанин, Ариф Дадашев, Димитрис Ботинис, Геннадий Дмитряк, Александр Соловьев, Антон Шабуров, Александр Соловьев, Арсентий Ткаченко, Тимур Зангиев, Алексей Верещагин, Артём Абашев, Ярослав Забояркин, Алексей Рубин, Алексей Моргунов, Андрей Колясников, Сергей Кондрашев, Николай Хондзинский, Александр Клевицкий, Михаил Голиков, Алексей Ходорченков.



Вместе с МГАСО выступали солисты Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Юсиф Эйвазов, Даниил Крамер, Никита Борисоглебский, Даниил Коган, Равиль Ислямов, Александр Гиндин, Екатерина Мечетина, Филипп Копачевский, Дмитрий Маслеев, Джордж Харлионо, Константин Емельянов, Арсений Тарасевич-Николаев, Елена Таросян, Иван Бессонов, Ева Геворгян, Энджел Станислав Вонг, Шарль Ределле, Аугусто Велио Палумбо, Франческо Солинас, Мартина Гресия, Алексей Мельников, Юлия Меннибаева, Игорь Головатенко, Алексей Кулагин, Глеб Перязев, Екатерина Савинкова, Дамир Садуахасов, Иван Гынгазов, Татьяна Павловская, Андрей Коробейников, Семен Антаков, Юлия Маточкина, Олег Долгов, Жаргал Цырендагбаева, Цзыюй Шао, Фёдор Орлов, Самира Галимова, Елизавета Кулагина, Элен Егиазарян, Полина Шароварова, Юлия Вакула, Екатерина Воронцова, Иван Бородулин, Нургалым Аманбай, Евгений Бовыкин, Анхбаяр Энхболд, Станислав Ли, Жуй Мин, Фёдор Амосов, Анна Катенина, Карина Ховалыг, Иван Почекин, Илья Папоян, Давид Саникидзе, Лариса Андреева, Алексей Зеленков, Дарья Рыбак, Эльчин Азизов.

В программах оркестра принимали участие Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Камерный хор Московской консерватории, Детский хор Государственного академического Большого театра, вокальный ансамбль ARIELLE.

С самого первого сезона МГАСО принимает активное участие в популяризации классической музыки для детей и юношества. В сезоне 2024/2025 гг. МГАСО выступил в программах «Язык музыки» в Концертном зале им.П.И.Чайковского и «Филармонии-2».



Под руководством Ивана Никифорчина МГАСО записал произведения Бориса Чайковского, которые «Фирма Мелодия» выпустит к 100-летнему юбилею композитора.



Сразу после отпуска оркестр приглашен в Абхазию на XXIII Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…», а также на Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» в г. Тарусу.



Официальное открытие 83-го концертного сезона оркестра состоится 10 сентября 2025 г. в Концертном зале им.П.И.Чайковского. МГАСО и художественный руководитель Иван Никифорчин отметят 100-летие со дня рождения композитора Бориса Чайковского и презентуют совместный альбом.



МГАСО никогда не останавливается на достигнутом и без устали стремится к еще не завоеванным вершинам.