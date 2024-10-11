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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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МХПИ посвятил абитуриентов в студенты и провел показ исторических костюмов

editor
By editor
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МХПИ посвятил абитуриентов в студенты и провел показ исторических костюмов

Студенты вуза представили на мероприятии 25 образов: от 200-летних мундиров до современных интерпретаций килтов.

В концертном зале на Арбате прошло ежегодное посвящение в студенты Московского художественно-промышленного института (МХПИ), собравшее свыше 1500 гостей. Мероприятие объединило традиционную церемонию с модным показом, демонстрирующим работы студентов и преподавателей вуза.

Главным событием вечера стал модный показ на тему «Британика», представивший 25 образов. Коллекция, созданная студентами под руководством опытных наставников, включала исторические британские мундиры возрастом до 200 лет и современные интерпретации шотландских килтов и аксессуаров.

Заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Денис Еремкин рассказал: «Студенты представили историю британской моды, переосмысленную через современный дизайн. Каждый образ – результат изучения исторических костюмов и актуальных трендов».

Ректор МХПИ Алексей Егоров отметил значимость практического опыта: «Участие в создании такой коллекции – важный опыт для учащихся. Они применили полученные знания на практике и поработали в команде, что необходимо для будущих профессионалов индустрии моды».

Программа включала конкурс «Мисс МХПИ» с участием 20 студенток. Победительницей стала первокурсница колледжа Дарья Васина, прошедшая три этапа отбора. Конкурсные задания были стилизованы под британские традиции и включали «охоту на лис» и испытание по мотивам легенды о Короле Артуре.

Музыкальное оформление обеспечили три коллектива. Кавер-группа Мьюзес исполнила хит Spice Girls «Wannabe», Оркестр Московских волынщиков представил рок-хиты, а студенческая группа Rotten Pills открыла мероприятие авторскими композициями. Программу дополнили выступления кордебалета «Театра танца под руководством Анны Кузнецовой» и элементы бурлеск-шоу.

Выпускник МХПИ, дизайнер Сергей Никулин, участвовавший в подготовке показа, поделился мнением: «Работы, представленные сегодня, впечатляют. Студенты МХПИ не только следуют трендам, но и создают их. Это говорит о качестве образования в институте».

Посвящение в студенты МХПИ включало традиционный вынос флага и принесение клятвы первокурсника. Эти элементы церемонии сочетались с новым подходом к презентации студенческих работ, показывая, как МХПИ соединяет традиции и новаторство в сфере дизайна и искусства.

Гостями праздника стали известные лица из мира моды и медиа: дизайнер и участник шоу «Подиум» Гера Скандал, инстаблогер Наташа Шаронова с аудиторией в 800 тысяч подписчиков и телеведущая Первого канала и Москва 24 Алла Омелюта, которая вела само событие. Мероприятие стало началом нового учебного года для первокурсников и площадкой для демонстрации работ студентов всех курсов института. Оно показало вчерашним абитуриентам, как теоретические знания студентов МХПИ могут стать реальными проектами.

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