МХТ имени А.П. Чехова объявил об учреждении собственной премии в области искусств

Московский Художественный театр, отмечающий в этом году свое 125-летие, сразу стал символом новаторства. Открытие талантливых имен и сегодня – важная миссия МХТ имени А.П. Чехова.

В юбилейный год театр объявляет о создании премии в области искусств. Премия Художественного театра направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году.

«Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования. Это первая премия и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить её ежегодно… Сейчас мы создаем новый репертуар и новое лицо Художественного театра, сохраняя старые традиции. Но одновременно смотрим в будущее нашей культуры, учреждая Премию Художественного театра», – говорит Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, народный артист России.

В Премии Художественного театра восемь номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка». Шорт-лист номинантов формируется экспертным советом, куда вошли: литературовед Дмитрий Бак, музыкальный критик Юлия Бедерова, кинокритик Иван Кудрявцев, балетный критик Татьяна Кузнецова, пианист и дирижер Иван Рудин, театральный критик Вадим Рутковский, музыкальный критик Ярослав Тимофеев, художник Василий Церетели. Победителей премии определит жюри, состоящее из выдающихся деятелей культуры и искусства.

Лауреаты Премии Художественного театра получат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Этот горельеф, также известный как «Море житейское», «Волна» и «В волнах», и сегодня украшает фасад МХТ имени А.П. Чехова в Камергерском переулке.

Планируется, что Премия Художественного театра будет вручаться ежегодно. Первая церемония пройдет в Международный день театра 27 марта 2023 года на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова.

Фото - Оргкомитет премии

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