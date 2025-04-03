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MIA BOYKA рассказала о своей работе в анимационном проекте «Капитаны Будущего: Киноканикулы!»

editor
By editor
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Медиагруппа «Красный квадрат» объявила о подготовке первого анимационного фильма «Капитаны Будущего: Киноканикулы!» по вселенной детского познавательного контента «Капитаны будущего». Созданием фильма занимается собственная Студия анимационного кино «Красного квадрата». Презентация состоялась на открытии Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» – ведущего отраслевого мероприятия киноиндустрии, которое проходит в Москве с 1 по 3 апреля в Синема Парк Мосфильм.

Анимационный фильм «Капитаны Будущего: Киноканикулы!» станет флагманским проектом студии в новом сезоне. Студия анимационного кино Красного квадрата – это полноценный комплекс для создания 2D и 3D анимации, а также визуальных эффектов (VFX) в кино. Команда уже подтвердила свою экспертизу на таких проектах, как художественный фильм «Мажор в Сочи» (Кинопоиск), сериалы «Пять копеек» и «Фарма» (Premier) и «Пожить как люди» (ТНТ), аниме для докфильма «Медведева против Медведевой» и др.

Кинопремьера фильма состоится в 2025 году в кинотеатрах, на онлайн-платформах и в телевизионном эфире. Над проектом работает большая авторская группа под руководством креативного продюсера Сергея Ильина. Саундтрек к полнометражной премьере написала популярная певица MIA BOYKA.

«Мы убеждены, что дети не переносят душных нотаций, поэтому «Капитаны» наглядно, но со здоровым юмором и при помощи стильной анимации показывают, что такое ответственность за свои поступки и как наши решения отражаются в будущем! А еще это быстро, бодро и иронично – то, что надо, чтобы попасть в будущее», – рассказал креативный продюсер проекта Сергей Ильин.

«Для меня это первый опыт работы с мультипликацией. Проект классный, смешные герои, короткие интересные истории, и все это с хорошей анимацией. Мне хотелось, чтобы саундтрек стал таким ярким дополнением, шел в ритм с этими веселыми приключениями и создавал настроение», – поделилась российская певица, телеведущая и киноактриса MIA BOYKA.

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