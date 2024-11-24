Мигачев Владимир

Владимир Мигачев – российский художник, в настоящее время живет и работает в Краснодаре.
Образование: 1977–1986 – Кубанский государственный университет: художественно- графический факультет, Краснодар.
- Заслуженный художник Республики Северная Осетия (Алания);
- Член Союза художников Российской Федерации;
- Член творческого Cоюза художников Российской Федерации;
- Участник множества галерейных и музейных выставок в России и за рубежом.
Работы находятся в коллекциях:
- Краснодарский краевой художественный музей им. Коваленко, Краснодар;
- Филиал Северо-Кавказского отделения музея Востока (Майкоп);
- Коллекция ЦСИ (Владикавказ);
- Музей пейзажа им. Левитана (Плес);
- Череповецкое музейное объединение;
- Картинная галерея им.Тугаева (Владикавказ);
- Вологодская картинная галерея;
- Музей современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург);
- Коллекция Галереи «ARTSTORY»;
- Частные коллекции.