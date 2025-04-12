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Михаил Гуцериев удостоился Премии ЖАРА MUSIC AWARDS

editor
By editor
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михаил-гуцериев-жара
Фото © пресс-служба Михаил Гуцериева

10 апреля в московской LIVE Арене проходила VIII ежегодная музыкальная премия Жара Music Awards 2025. Символическая статуэтка вручается по итогам достижений за предыдущий год. На сцену выходят только звёзды первой величины, звучат главные хиты именитых и молодых артистов.

В номинации «За вклад в музыкальную индустрию» был отмечен Михаил Гуцериев. Автор не смог присутствовать в зале, поэтому награду за него получил Стас Михайлов.

«Давайте поаплодируем человеку, который написал много замечательных песен. Я знаю его достаточно давно – он удивительный человек с большим сердцем. Любит жизнь, любит людей, любит друзей, которые ему искренне улыбаются. Поэтому я хочу ему пожелать здоровья и творческих успехов. Достойный человек, за него приятно принять награду. Михаил Сафарбекович, живите долго и счастливо», – сказал со сцены певец.

В программу торжественного вечера Жара Music Awards вошли также три песни на стихи Михаила Гуцериева: «Чёрная пантера» в исполнении Филиппа Киркорова, «Горький дождь» Димы Билана и «Неверная» Ольги Бузовой. Автор музыки всех композиций – автор хитов российских и зарубежных звёзд Сергей Ревтов.

В номинации «Видео года» победу одержал клип Ани Лорак «Танцы» на стихи Михаила Гуцериева (музыка Дарьи Кузнецовой, режиссёр – Дима Литвиненко). Награду певице вручил актёр Сергей Бурунов.

В этом году Михаил Гуцериев получает уже третью престижную награду. Ранее он был удостоен высокого звания «Поэт года» – на национальной музыкальной премии «Виктория» и ежегодной литературной премии Российского союза писателей.

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