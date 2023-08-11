Михаил Гуцериев подарил Раде Рай «Сказку о любви»

11 августа состоялась премьера песни «Сказка о любви» в исполнении одной из ярких певиц шансона по-русски — Рады Рай. Авторами песни стали поэт Михаил Гуцериев и композитор Вадим Усланов.

Сотрудничество Рады Рай и поэта Михаила Гуцериева началось много лет назад. За это время артистка записала и исполнила большое количество песен на стихи титулованного поэта. Многие из них получили главные музыкальные награды и стали по-настоящему народными: «Территория любви», «Горькое лекарство», «Одно сердце на двоих», «Не суди меня, любимый», «Верю в гороскоп».

«Сказка о любви» — новая песня на стихи Михаила Гуцериева. Композиция получилась в восточном стиле, словно продолжение песен «Территория любви» и «Одно сердце на двоих». Михаил Сафарбекович всегда пишет с душой, его стихи находят отклик в моём сердце и в сердцах миллионов людей. Я давно хотела исполнить песню на музыку Вадима Усланова. Многие годы наблюдаю за работой этого композитора. Безумно рада, что мне выпала честь исполнить песню таких замечательных авторов», — говорит Рада Рай.

Собери земли богатство

И сорви все звёзды с неба.

Жемчуг с моря брось мне в дар,

Разожги любви пожар.

В композиторской практике Вадим Усланов чаще всего вдохновляется чувственными и философскими, жизненными текстами («Ты сделана из огня», «Ты не целуй»). А новая песня на стихи Михаила Гуцериева «Сказка о любви» получилась своего рода экспериментальной.

«Мне, как и всякому сочинителю, временами хочется разнообразия чувств и эмоций. Когда я столкнулся со стихами Михаила Гуцериева «Сказка о любви», я сразу ухватился за них. Работалось над музыкальным решением песни легко и с большим удовольствием! Очевидно, всё дело в том, что стихи - живые! Их лёгкость и яркость подстегнули моё воображение. И мне кажется, песня получилась!» — рассказал Вадим Усланов.

Подари кусочек счастья.

Сделай мир немного краше.

Я рабыня своих грёз.

Без любви и день пропащий.

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