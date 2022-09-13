Михаил Пореченков и Равшана Куркова в многосерийном фильме «Чайки»

С 19 сентября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийной мелодрамы «Чайки». В этой истории схлестнулись характеры абсолютных лидеров, которые не умеют уступать – и борьба за личное счастье становится острее борьбы за победу. Главные роли в сериале режиссера Антона Сиверса исполняют Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Александра Богданова, Юрий Чурсин, Илья Любимов, Юлия Мельникова, Николай Добрынин, Иева Андреевайте и другие.

«Чайка» – женская волейбольная команда из Калининграда, которую в силу обстоятельств вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) – человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он нацелен сделать своих новых подопечных чемпионами страны. Но ему придется столкнуться с непростым характером «чаек». У каждой из них – железная воля к победе и сложности в личной жизни. Капитан команды Катя Малышева (Александра Богданова) переживает семейную драму: ее отец Леонид (Николай Добрынин) серьезно болен, а отношения с женихом Александром (Юрий Чурсин) никак не складываются. Но Катя решительно настроена вести коллектив к победе и отстаивать свое лидерство. Тем более, что в «Чайку» приходит амбициозная нападающая Лера (Равшана Куркова), на которую новый тренер возлагает большие надежды. На трудном пути к чемпионству Максиму Тополю придется решать не только спортивные задачи, но и всерьез заняться проблемами своей семьи и своих подопечных. «Чаек» ждут спортивные конфликты, падения и взлеты, головокружительные истории любви и отчаянная борьба за личное счастье.

Режиссер Антон Сиверс:

– Это, прежде всего, история о призвании, о том, что стоит за победами в большом спорте. Я вообще люблю смотреть кино про спорт, хотя сам со спортивной темой на «Чайках» работал впервые. Сценарий проекта мне сразу понравился, он очень живой, со множеством человеческих линий. Есть волейбольная команда, которая объединена общей целью, но герои и сами по себе интересны, у каждой свои проблемы и испытания. Наша картина сочетает разные жанры, в ней больше всего мелодрамы, но есть и детектив, и драма, и много юмора… Основную натуру мы снимали на берегу Балтийского моря, и очень старались изобразительно передать атмосферу Балтики – в сериале много красивых видов, морских пейзажей.

Михаил Пореченков:

– Прообразом моего персонажа стал великий волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. Поэтому сыграть эту роль для меня было интересной актерской задачей. Я готовился к съемкам, смотрел видео матчей, чемпионатов, что-то подсматривал для себя. Мне важно было понять, как мужчина, который тренирует женскую волейбольную команду, общается со спортсменками, выработать определенный стиль взаимодействия с ними. Мне кажется, я чувствовал своего героя, понимал. Он – человек резкий, честный, прямолинейный, увлеченный своим делом, привык добиваться поставленных целей… Сначала волейбольная команда «Чайка» сложилась в сценарии, а за время съемок – и на площадке, и в кадре. В последние дни мы снимали самые массовые и динамичные сцены игр на чемпионате России, финал Суперлиги по волейболу. И испытали настоящий адреналин, напряжение и командный дух. Это было мощно! Иногда были сложные съемки, но у нас была профессиональная команда. Надеюсь, получилось что-то стоящее, и зритель увидит не только спортивную драму, но и жизненные истории молодых, замечательных спортсменок.

Равшана Куркова:

– Моя героиня Лера – боец, сильная, амбициозная девушка, хороший друг. Она всегда за команду, за результат, нацелена на победу, но у нее очень сложные отношения с тренером. На этом проекте все сошлось: хороший сценарий, замечательные партнёры, сильная команда. Сценарий «Чаек» я прочла за вечер, оторваться было невозможно! Надеюсь, зрителям будет интересно наблюдать не только за напряжёнными играми, но и за личными драмами героев. При подготовке к съемкам и на съёмочной площадке с нами всё время работала действующий чемпион России по волейболу. Признаюсь, для меня это был первый опыт, до этого в волейбол я не играла. Задача передо мной стояла совсем непростая, захватывающая, но сложности и вызовы в работе меня всегда только подстёгивают.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Сосновом бору, Кронштадте, на Куршской косе, в Калининграде и Москве. В массовых сценах участвовало более 300 человек. Одними из основных съемочных площадок стали новейшие волейбольные центры Калининграда и Соснового Бора. Актрисы, сыгравшие спортсменок команды «Чайка» – Равшана Куркова, Александра Богданова, Иева Андреевайте, Марина Гончарова, Юлия Макарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева, Елизавета Кафиева – начали тренировки за 2 месяца до съемок и продолжали тренироваться в течение всего съемочного периода. Главными консультантами и тренерами актерской сборной стали Анна Белова, чемпион волейбольной Высшей лиги «А» и Высшей лиги «Б» России сезонов 2020-2021 («Северянка», Череповец), и ее супруг Даниил Белов, основатель и тренер волейбольной школы «Belovevolley».

Премьера многосерийной мелодрамы «Чайки» с 19 сентября в 21:20 на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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