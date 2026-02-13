Михаил Сотников и Вероника Журавлева исполнят роль влюбленных в сериале «История его служанки»

Онлайн-кинотеатр Иви и Russian Code представили новую информацию о предстоящей масштабной костюмированной мелодраме «История его служанки». К актерскому составу присоединились Михаил Сотников и Вероника Журавлева. Они воплотят образы Романа и Юлии — юной пары, чья история любви станет одной из ключевых в данной масштабной семейной саге.

О начале работы над проектом стало известно в январе текущего года, а съемочный процесс запланирован на весну. «История его служанки» — это зрелищная костюмированная мелодрама с элементами романтической комедии, переносящая зрителя в Москву XIX века. На фоне роскоши дворянских усадеб и строгого этикета развернутся драматические события, связанные с карточными долгами, семейными тайнами, интригами и сложным моральным выбором. Критики уже окрестили проект «русскими «Бриджертонами»» за его атмосферность, эпичность и переплетение романтических линий.

Центральная сюжетная линия повествует о возвращении в высшее общество молодого и завидного холостяка графа Николая Шереметьева. Его появление вызывает настоящий ажиотаж среди светских дам и их матерей, стремящихся выдать дочь за престижного жениха. Однако Николай связан условием завещания: он обязан жениться в течение года, иначе лишится наследства. Тем временем семья Авериных находится на грани банкротства из-за карточных долгов главы семейства. Их дочь, Анна — дерзкая и остроумная дворянка — решает лично обратиться к графу с просьбой о прощении долга. Вместо этого Шереметьев предлагает ей необычную сделку: год службы в его имении. Так Анна становится уникальной служанкой в доме графа, а вынужденное соседство постепенно перерастает во взаимное притяжение, которое им становится все труднее скрывать.

Параллельно с основной историей развиваются и другие сюжеты. Одной из них является трогательная и чистая история первой любви между Романом Авериным (Михаил Сотников) и Юлией Спицыной (Вероника Журавлева). Роман, младший брат Анны, — пылкий и романтичный юноша, безоглядно влюбленный в красавицу Юлю. Он готов на смелые поступки ради своей любви, хотя его импульсивность часто приводит к курьезным и неловким ситуациям. Юля — дочь состоятельных соседей, мечтательная, порой немного капризная, но искренняя и преданная своему чувству. Их отношения становятся историей любви, разворачивающейся на фоне светских правил и родительских ожиданий.

В фильмографии Михаила Сотникова числятся такие проекты, как «Бедные смеются, богатые плачут», «Папины дочки», «Таргет», «Плевако», «Хирург». Вероника Журавлева известна зрителям по ролям в «Мистер ноготь», «Любопытная Варвара», «Папины дочки», «Все, что тебя касается», «Плакса».