Михаил Стогниенко покажет иностранному шеф-повару настоящую Россию

рынок в гастро-шоу
Михаил Стогниенко и Пьер Карбонара. Фото: пресс-служба ТВ-3

Телеканал ТВ-3 снимает новый оригинальный проект «Особенности национальной кухни» — большое путешествие по суровой зимней России вместе с народным комиком, коренным красноярцем и тонким знатоком сибирского характера Михаилом Стогниенко.

В новом шоу Михаил вместе со зрителями отправится исследовать Россию такой, какой она бывает зимой далеко за пределами МКАДа: температура ниже –35°C, снег по колено, короткий световой день и люди, которые умеют согревать себя простыми радостями и правильной едой.

Каждый выпуск станет экспедицией в один из городов, куда вместе с Михаилом отправится иностранный шеф-повар высокой кухни Пьер Карбонара. Потомственный ресторатор и шеф из южной Италии, который уже более пятнадцати лет живет в России и имеет несколько ресторанов в Москве. Они вместе привезут с собой главное гастрономическое сокровище ресторана Пьера — эффектное и дорогое блюдо, за которое в столице отдают тысячи рублей. Сумеют ли жители регионов, привыкшие к честной и сытной кухне, оценить гастрономический изыск? Их первая реакция, честная и без скидок, многое расставит по местам.

После этого Михаил проведёт своего иностранного друга по зимнему городу: покажет его характер, ритм, красоту и настоящие запросы людей, которые живут локальной историей. Благодаря этому погружению шеф-повар создаст новое авторское блюдо — по-настоящему близкое местным жителям. И, возможно, именно оно позволит прикоснуться к глубокой русской душе, которую «аршином общим не измерить» — её можно только почувствовать.

Экспедиция уже идет. Зрители вместе с командой побывают в Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Улан-Удэ, Иркутске и Уфе.

