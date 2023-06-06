Микросхемы как искусство: уличных художников ждут на конкурсе «инженерного» стрит-арта

Научно-технический центр АО «ЗАСЛОН» объявил о старте конкурса граффити, посвященного эстетике производства и инженерии. К участию приглашают не только мастеров граффити и профессиональных художников, но и всех, кому близка тема творчества и стрит-арта. Победителей ждут денежные призы и уникальный шанс увидеть свои работы на стенах зданий в Санкт-Петербурге.

Граффити давно перестало ассоциироваться с вандализмом. Современный стрит-арт — это полноправное художественное направление искусства, наполненное безграничным пространством для самовыражения и творческих поисков. Работы уличных художников дают вторую жизнь зданиям и помогают горожанам по-новому взглянуть на привычные объекты. Неслучайно стрит-арт все чаще рассматривают как важный инструмент формирования комфортной городской среды. Доказать это призван творческий конкурс, который проводит АО «ЗАСЛОН» - лидер российского рынка разработки и производства высокотехнологичного радиоэлектронного вооружения и аппаратуры. Участникам предлагают создать эскизы граффити для трех локаций на территории производственной площадки компании в Санкт-Петербурге.

К участию приглашают не только профессиональных художников и граффитистов, но и всех желающих: от учащихся художественных школ до поклонников уличного искусства. Прием работ продлится с 1 июня по 10 июля. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии в Северной столице.

Выбор лучших работ доверят профессиональному жюри, в состав которого вошли известные граффити-художники и эксперты в области уличной культуры. Победителей будет трое – каждого ждет денежный приз 200 тыс. рублей и возможность воплотить свои работы на территории предприятия. Самые талантливые также смогут рассчитывать на дальнейшее сотрудничества с АО «ЗАСЛОН» по созданию корпоративной рекламной и сувенирной продукции.

«Наш конкурс призван доказать, что искусству есть место не только в галереях или музеях, но и в повседневной реальности. Рабочая среда играет огромное значение для профессионального развития и душевной гармонии сотрудников. Работа в унылых серых офисах и однотипных производственных цехах навевает скуку, и точно не способствует "прокачке" творческого мышления и креативности. Хотя оба этих качества невероятно важны для инженера. Граффити раскрасят рабочие будни наших сотрудников яркими красками и зарядят творческим настроем. А еще – напомнят о значении инженерных специальностей для современного общества и вдохновят на гордость профессией. Ведь именно инженер создает базовые материальные ценности, из которых затем «прорастает» и все остальное, включая искусство», - рассказывает PR служба АО «ЗАСЛОН».

Тема конкурса - проектирование и производство высокотехничного оборудования. Это основные направления работы научно-технического центра «ЗАСЛОН». Работы должны отражать как дух современных технологических процессов, так и миссию компании: создание прогрессивных решений во благо общества, популяризацию профессии инженера, развитие молодых талантов.

«Статичность для творчества равносильна смерти. Любой талант нуждается в непрерывном развитии, иначе однажды он попросту угаснет. Создание работ на заданную тему – классная тренировка для творческого мышления. Нарисовать самолет и корабль несложно, но как насчет того, чтобы изобразить саму суть производственного и конструкторского процесса? Визуализировать движение электромагнитных волн или принципы работы технических органов зрения? Увидеть прекрасное в сложных чертежах и математических формулах? Это уже настоящий вызов креативности и умению мыслить нестандартно», - отмечает Федор Кухарь, член конкурсного жюри, руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России».

Конкурсные работы должны быть выполнены в корпоративной стилистике АО «Заслон» с использованием определенной цветовой палитры и элементов дизайна бренда. К участию допускаются только оригинальные авторские проекты. Художники могут использовать нейросети, но не более чем на 30% от общего изображения.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе и ознакомиться с полными условиями конкурса можно на официальном сайте проекта: zaslon-graffiti.com .

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