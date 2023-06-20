Порой внезапные расходы могут застать врасплох. Деньги, не запланированные в бюджете, могут потребоваться на неотложные нужды: лечение и ремонт, важную покупку, подарок и т.д. Что сделать, чтобы решить проблему в виде временных финансовых затруднений? Где взять деньги, если деньги до зарплаты закончились раньше обычного?

Одолжить деньги можно, обратившись в МФО (микрофинансовую организацию). В офисе МФО или онлайн (что гораздо удобнее) можно оформить и получить микрозайм до зарплаты.

Микрозаймы до зарплаты: поэтапно оформление и получение

Чтобы стать заемщиком МФО и воспользоваться микрофинансовыми услугами, соискателю нужно совершить ряд простых действий.

Выбрать оптимальную МФО, исходя из собственных условий и потребностей (возраст, сумма займа, срок займа, процентная ставка и т.д.)

Зайти на сайт выбранной микрокредитной организации.

Аккуратно и правдиво заполнить предложенную анкету, предоставить о себе достоверную информацию, запрашиваемую кредитором. В процессе заполнения анкеты также указывается желаемая сумма займа.

Выполнить условия МФО: предоставить требуемые документы, сделать фото с паспортом и т.д. Обычно требования предельно просты, их выполнение не вызывает сложностей. Из документов бывает достаточно одного паспорта, иногда могут запросить СНИЛС и дополнительный документ, подтверждающий личность.

Указать желаемый способ получения денежной суммы и свои реквизиты, по которым она будет отправлена.

Чтобы заполнить анкету, понадобится минимум времени. МФО, получив заявку, быстро рассматривает ее (а многие кредиторы подтверждают заявки в автоматическом режиме). Далее в онлайн-формате подписывается кредитный договор, после чего на указанный кошелек, счет или карту заемщик получает микрозайм. Обычно все действия занимают менее часа.

Особенности микрозаймов

Небольшие суммы. Чаще всего они варьируются в пределах 10-50 тысяч рублей, но могут составлять и более крупные суммы. У каждой микрофинансовой компании — свои условия, в том числе, по максимально возможной сумме микрозайма. Для каждого заемщика МФО устанавливает индивидуально кредитный лимит, исходя из его размера дохода, наличия на иждивении детей, прочих долговых обязательств, наличия в собственности крупного имущества. Небольшой срок. Микрозаймы — незначительные суммы, выдаваемые в долг ненадолго. Обычно срок действия займа не превышает 1-2 месяцев. Проценты набегают ежедневно. Именно поэтому заемщику выгодно брать микрозайм на небольшой срок и вернуть при первой возможности. Проценты МФО начисляет исключительно за тот период, когда заемщик фактически пользовался одолженными деньгами (даже если это 2-3 дня). Возможность получить в долг даже минимальную сумму. Иногда людям нужен микрозайм до зарплаты в размере 1, 2 или 3 тысяч рублей, чтобы прожить буквально несколько дней. МФО не отказывает в этом, выдавая в долг любые суммы в пределах кредитного лимита.

Микрозаймы: в чем плюсы и выгоды?

Почти полное отсутствие отказов. До 95-98% заявок получают положительное решение. Отказов минимум, и почти всегда они связаны с техническими ошибками при заполнении анкеты (например, неправильно указаны ФИО заемщика) либо указанием заявителем ложных сведений о себе.

Лояльность кредиторов. Получить микрозайм может почти каждый, даже пенсионер, студент или гражданин официально нетрудоустроенный.

Ряд МФО выдает микрозаймы людям с негативной кредитной историей.

Информация о заемщике фиксируется с его слов, без документального подтверждения места работы, дохода. Справки собирать и предоставлять не надо.

Требований к заемщикам совсем немного, они предельно простые: подходящий возраст, наличие паспорта РФ и российского гражданства, а также регистрации и номера телефона.

Возможность оформить микрозайм и получить деньги не только удаленно, но и круглосуточно. МФО принимают и рассматривают заявки 24/7.

Микрозаймы позволяют быстро, просто, без лишних хлопот одолжить небольшую сумму денег, если возникла подобная необходимость.

К микрозаймам как и к любым кредитам или заёмным денежным средствам необходимо относиться с осторожностью и прежде чем подписать договор, читать его очень внимательно.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.