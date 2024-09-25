Милана Хаметова выпустила новую песню к мультсериалу «Шушумагия»

24 сентября состоялся релиз нового сингла популярной певицы, актрисы и блогера Миланы Хаметовой – «Гимн дружбы», написанного специально для эпизода второго сезона мультсериала «Шушумагия». По сюжету серии, главные героини готовятся ко Дню дружбы и вспоминают, как познакомились в первый день пребывания в лагере.

«Я обожаю смотреть мультфильмы! Особенно те, в которых главные героини – такие же активные, смелые и добрые девчонки, как в «Шушумагии». Туа, Кира, Лиана, Нини и Аниса справляются с любыми трудностями благодаря крепкой дружбе, взаимопониманию и готовности помогать друг другу в любой ситуации. Меня так вдохновил этот сериал, что появилась идея записать новый трек. В итоге получилась не просто песня, которая будет звучать во втором сезоне, а настоящий “Гимн дружбы”!», – делится Милана Хаметова, исполнительница трека.

«Мы наблюдали за приключениями Лианы, Киры, Анисы, Нини и Туа в сопровождении песен Миланы на протяжении целого сезона! И вот во втором сезоне мы окунемся в историю их знакомства и узнаем, с чего же начинается дружба? Серия обещает быть трогательной, смешной и доброй, такой же как и наши девочки. Новая песня Миланы Хаматовой “Гимн Дружбы” отлично дополняет историю знакомства и пробуждает в нас самые теплые чувства», – рассказывает Софико Бадалова, шоураннер второго сезона проекта «Шушумагия».

Заглавную песню к мультсериалу «Шушумагия» – «Я+Ты=Подружки» – также исполнила Милана Хаметова. Премьера хита, ставшего вирусным в социальных сетях, состоялась осенью прошлого года.