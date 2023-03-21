Миллиардер Игорь Рыбаков ищет молодые таланты

Предприниматель запустил стипендию FORTUNE 2050, которая дает возможность 5 молодым людям присоединиться к сообществу опытных руководителей, инвесторов и предпринимателей.

Предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков запускает стипендию FORTUNE 2050: «В 2023 году мы проводим конкурсный отбор заявок, чтобы найти и привлечь пять выдающихся молодых умов — будь то предприниматели, инженеры, IT-специалисты, доктора, начинающие новаторы и исследователи — чтобы они присоединились к круглогодичной программе FORTUNE 2050, а также получили возможность пройти стажировку в технологических компаниях. Наша деятельность включает в себя наукоемкие процессы и разработки в области новейших технологий таких, как искусственный интеллект, инновационная медицина и биотехнологии, робототехника, AR/VR, альтернативная энергетика, аддитивное строительство и пр. Вместе с экспертами мирового уровня мы разрабатываем и внедряем технологические решения, ведущие к процветанию общества. Мы хотим менять мир и ищем тех, кто встанет с нами рядом!»

Пять победителей стипендии FORTUNE 2050 получат:

Участие в саммите FORTUNE 2050 в октябре 2023 г. в г. Дели (Индия).

Участие в ежеквартальных воркшопах FORTUNE 2050 и мастермайндах по мышлению.

Доступ к сообществу FORTUNE 2050 и мыслителям мирового уровня, среди которых: Давид Ян (основатель и председатель совета директоров ГК ABBYY), Оскар Хартманн (международный инвестор), Аарон Этинген (основатель и CEO Global University Systems), Андрей Яшунский (партнер Da Vinci Capital, сооснователь Prytek).

Возможность пройти стажировку в мировых технологических компаниях.

Кандидатами могут стать молодые люди: мужчины и женщины до 30 лет, - начинающие предприниматели, разработчики IT-решений, инженерные гении, серийные изобретатели, ученые, высококвалифицированные врачи, исследователи мозга, деятели креативных индустрий.

Срок подачи заявок: с 21 марта по 21 июня 2023 года. Победители будут определены по итогу прохождения конкурсных заданий до конца августа 2023 года. Старт активностей: 4 октября 2023 года, длительность - год.

Подать заявку и ознакомиться более подробно с FORTUNE 2050 можно на сайте: http://rybakov.fortune2050.com.

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