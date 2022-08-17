МИНИН-ХОР: ПЕРВЫЕ КОНЦЕРТЫ В МОСКВЕ И ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ

Московскую часть нового, 51-го сезона Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) открывает 17 и 19 августа 2022 года двумя концертами на открытом воздухе.

17 августа на главной сцене Сада имени Баумана «Ракушка» коллектив представляет программу «С чего начинается Родина…». В программу вошли песни отечественных авторов XX века (в том числе и те, что шагнули на концертную эстраду с киноэкрана), камерная вокальная музыка, сохраняющая ясную связь с русской песенностью, и, конечно, русские народные песни. Среди авторов — Георгий Свиридов, Валерий Гаврилин, Александра Пахмутова, Матвей Блантер, Марк Фрадкин, Вениамин Баснер.

Во все времена своей жизни Минин-хор был и остается ансамблем солистов, в котором важен каждый голос. Вот почему некоторые номера исполняются соло, а также камерными ансамблями (трио, квартет).

Солисты: Виктория Павлова, Татьяна Метлина, Никита Бласет Кастро, Андрей Иванов, Алексей Кольцов, Андрей Крыжановский, Юлия Золотарева, Сергей Крылов, Светлана Николаева, Иоанн Грищенко, Ольга Федорищенко, Алена Шабалина, Иван Щербатых.

Партия фортепиано — Елена Ильина.

Комментарий к программе — Михаил Сегельман.

Начало в 16-00.

19 августа Минин-хор участвует в Торжественном мероприятии, посвященном 81-й годовщине начала формирования московских дивизий народного ополчения. Новая памятная дата — День московского народного ополчения — вошла в календарь города в 2021 году; она отмечается 11 октября.

Концерт 19 августа пройдет на открытой площадке Екатерининского парка столицы. Организатор — Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Вместе с Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации Минин-хор исполнит сочинения Михаила Глинки, Петра Ильича Чайковского, Александра Бородина, Давида Тухманова.

Дирижер — начальник ЦВО, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин.

Начало в 12-00.

Вход на концерты — СВОБОДНЫЙ.

Первую в новом, 51-м сезоне гастрольную поездку Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) совершит в Ярославль: 21 августа 2022 года коллектив исполнит симфонию-действо «Перезвоны» (по прочтении Василия Шукшина) для солистов, большого хора, гобоя и ударных Валерия Гаврилина. Концерт на открытом воздухе в Ярославском Кремле завершит XXX Фестиваль искусств «Преображение». Организатор фестиваля — Ярославский государственный историко-культурный и художественный музей-заповедник.

В том, что именно сочинение Гаврилина — один из главных русских музыкальных текстов минувшего столетия — завершает фестиваль, есть глубокая символика. Говорит куратор фестиваля, заместитель директора Ярославского государственного музея-заповедника по культурно-досуговой деятельности Юлия Капустина: «Не все помнят, что 30 лет назад фестиваль «Преображение» возник именно как праздник хоровой и колокольной музыки. И нынешний юбилей для нас, во многом, стал возвращением к истокам: в программу вошли несколько мастер-классов колокольного искусства. А завершить фестиваль мы решили великим сочинением Гаврилина, пронизанным идеей русской колокольности, в исполнении одного из лучших коллективов России, для которого эта музыка и была написана, — Московского государственного академического камерного хора. Каждое исполнение этого сочинения целиком — событие, но концерт 21 августа уникален вдвойне: помимо хора, солистов, инструментального ансамбля, в исполнении участвуют два звонаря. Это известный музыкальный критик, лектор, ведущий концертов Московской государственной академической филармонии, главный редактор журнала «Музыкальная академия» Ярослав Тимофеев и его петербургский коллега Марат Капранов. Отмечу, что Ярослав как звонарь буквально вырос на нашем фестивале: впервые он участвовал в «Преображении» в одиннадцатилетнем возрасте, в 1999 году».

Музыкальным инструментом звонарей станет Звонница XVI — XIX веков — уникальный колокольный ансамбль, находящийся на территории Музея-заповедника. Звонари вольются в ткань музыкальной композиции, станут ее неотъемлемым элементом: в одних случаях они поддержат звучание хора, в других — свяжут музыкальные номера (колокольные интермедии).

Музыкальную составляющую концерта дополнит видеоконтент (Данил Герасименко). Результатом станет аудиовизуальный продукт, который организаторы называют «русской мистерией с элементами сюжетности и хорового театра».

Участники концерта:

Минин-хор; солисты: Владимир Левашев (чтец), Юрий Беляев (тенор), заслуженный артист России, солист Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Эдуард Хохлачев (гобой), Михаил Кауфман (дискант); ансамбль солистов Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра в составе: Яна Попова, Анна Попова, заслуженный артист России Владимир Попов; звонари: Ярослав Тимофеев, Марат Капранов.

Хормейстеры Минин-хора: Ольга Словеснова, Андрей Иванов, Алексей Кольцов.

Концертмейстер — Елена Ильина.

Дирижер — художественный руководитель Минин-хора Тимофей ГОЛЬБЕРГ.

Начало в 21-00.

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