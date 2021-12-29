12 января 2022 года Московский государственный академический камерный хор («Минин-хор») примет участие в концерте «Музыкальное приношение Елене Образцовой». Вечер в Концертном зале «Зарядье» пройдет в День памяти великой певицы. В программе — духовные шедевры эпохи Барокко: Stabat Mater Дж. Перголези и Gloria А. Вивальди. Концерт организован Фондом Елены Образцовой при поддержке Фонда президентских грантов.

Елена Образцова, Георгий Свиридов, Владимир Минин и Отар Тактакишвили. Фото из архива Минин-хора

«Совершенно необыкновенная личность — Елена Васильевна Образцова, замечательная певица и прекрасный педагог. Я восхищаюсь многообразием ее дарований… Потрясающая женщина! Выступать с ней на сцене — наслаждение!», — строки из книги Владимира Минина «Соло для дирижера».

Творческое сотрудничество Владимира Минина и его хора с Еленой Образцовой продолжалось более тридцати лет. Оно началось в конце 1970-х годов с возрождения на отечественной концертной эстраде «Маленькой торжественной мессы» Россини. В начале 1980-х годов солисты Елена Образцова, Наталья Герасимова, Московский государственный академический камерный хор и Литовский камерный оркестр под управлением Саулюса Сондецкиса исполнили оба сочинения, звучащие в нынешнем концерте: 26 декабря 1981 года в Большом зале Московской консерватории прозвучала Gloria Вивальди, 6 сентября 1982 года в Большом зале Филармонии в Вильнюсе — Stabat Mater Перголези. За этим последовали выступления в том же составе в Ленинграде и Москве, а в 1983 году — запись на фирме «Мелодия».

Впоследствии Елена Васильевна Образцова почтила своим участием несколько проектов Московского государственного академического камерного хора. В 2014 году она стала ведущей концерта к 85-летию маэстро Минина в Большом зале Консерватории. В 2016 году Владимир Минин был удостоен премии Фонда Елены Образцовой.

Елена Васильевна Образцова – ведущая юбилейного вечера «Русское сердце» Владимира Минина, посвященного 85-летию Маэстро. 16 января 2014 года, Большой зал Московской консерватории. Фото – Владимир Суворов

В концерте 12 января участвует Московский камерный оркестр Musica Viva (художественный руководитель — Александр Рудин). Сольные партии исполнят лауреаты международных вокальных конкурсов Фонда Елены Образцовой — артистка Молодежной оперной программы Большого театра России Лилит Давтян (сопрано) и студент Художественного университета Граца (Австрия), участник Зальцбургского музыкального фестиваля Юрий Юшкевич (контратенор). Музыкальный руководитель концерта – дирижер Михайловского театра Игорь Томашевский.

Художественный руководитель Минин-хора — Тимофей Гольберг.

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