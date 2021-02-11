«Минин-Хор» впервые исполнит фрагменты из произведения Георгия Свиридова «Метель»

В преддверии Дня защитника отечества и концерта, приуроченного к этому событию, Московский государственный академический камерный хор (или просто: «Минин-Хор», так называют музыканты и публика) не мог не вспомнить ещё об одной, важной дате.

70 (!) лет назад, зимой 1951 года, Владимир Николаевич Минин был назначен художественным руководителем и главным дирижером Ансамбля песни и пляски Северной группы войск Советской армии в Польше. Это был его первый опыт руководства творческим коллективом.

Начало 1950-х годов. В.Н. Минин — на репетиции

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Из книги «90. Владимир Минин. Звук на ладонях»:

«В 22 года я возглавил Ансамбль песни и пляски Северной группы советских войск в Польше и на одном из первых своих концертов увидел огромнейшую афишу: «Художественный руководитель Владимир Минин». Сердце, конечно, замерло от восторга! Когда раздались аплодисменты после исполнения ансамблем под моим руководством оратории «Александр Матросов» композитора В. Сорокина, я понял, что это «моя» профессия. Но слава богу, у меня хватило ума сказать себе: «Ты только наследник того, что было создано до тебя. Дорожи этим, сохраняй и приумножай»!

Затем была работа в Молдавии, Новосибирске, Ленинграде. И возвращение в Москву, где, будучи ректором Института имени Гнесиных, Владимир Николаевич Минин создал Московский камерный хор.

Хору Минина не было и двух лет, когда в конце 1973-го года, благодаря помощи композитора Георгия Васильевича Свиридова, он получил статус профессионального коллектива.

Дружба и сотрудничество Г.В. Свиридова и В.Н. Минина продолжались десятилетия. «Московский камерный хор был не только первым исполнителем многих моих сочинений. И каким исполнителем! — писал Г.В. Свиридов. — Но он явился тем первым хором, который открыл мне возможности этого жанра. Не раз в его искусстве я находил вдохновение… Отдача здесь невероятная!»

Над сюитой «Метель» Свиридов начал работать в 1973 году. Окончил сочинение в 1974 году.

Композитор собрал воедино и доработал отдельные музыкальные эпизоды, созданные им ранее для фильма режиссера В. Басова.

«Минин-Хор»

Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» Г.В. Свиридов написал для исполнения симфоническим оркестром. Тем интереснее будет услышать «прочтение» любимым хором Георгия Васильевича переложения этого сочинения, сделанное В. Грязновым для хора, двух роялей и ударных инструментов.

— Свиридов чувствовал человеческий голос, как никто другой, — говорит художественный руководитель и дирижёр Московского камерного хора Т.Ю. Гольберг. — Даже в его инструментальной музыке столько пения! Репетируя переложение «Метели», мы убеждаемся в этом всё больше и больше.

20 февраля в исполнении «Минин-Хора» впервые прозвучат три фрагмента из »Метели»: «Вальс», «Военный марш» и «Романс».

Полностью, все девяти частей переложения этого выдающегося сочинения Г.В. Свиридова Хор исполнит 16 марта в зале Зарядье.

На концерте, приуроченному к Дню защитника Отечества, прозвучат также песни Яна Френкеля, Матвея Блантера, Александры Пахмутовой и других композиторов — в исполнении солистов Московского камерного хора.

Слушателей, пришедших 20 февраля в Усадьбу Хора на Новой Басманной улице, ждут также аранжировки старых добрых мелодий советской эстрады.

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