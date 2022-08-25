МИНИН-ХОР ВЫСТУПИТ НА ФЕСТИВАЛЕ BELGORODMUSICFEST

27 августа 2022 года Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) участвует в XI Музыкальном фестивале «BelgorodMusicFest — Борислав Струлев и друзья». Концерт пройдет на Соборной площади Белгорода.

Один из крупнейших музыкальных фестивалей, BelgorodMusicFest проводится уже более десяти лет при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства, Министерства культуры Белгородской области и Белгородской филармонии. Проект поддерживает Губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков. Арт-директор и музыкальный руководитель фестиваля — виолончелист-виртуоз и продюсер Борислав Струлев. С 26 по 28 августа 2022 года фестиваль осваивает новый формат — open-air. События на открытом воздухе пройдут на пяти площадках: Соборной площади, в Парке Победы, у «Ракушки» и на Набережной Везелки, возле Учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной и около опоры ЛЭП в форме герба Белгорода.

Традиционно BelgorodMusicFest отличает разнообразие форм и жанров, — но в нынешнем году программа как никогда контрастна. Этому способствует избранный формат open-air. Рядом с оперным балом «Посвящение Елене Образцовой» — балет, джаз, рок, рэп, dj-концерты и dj-сеты, стрит-арт и т.д. Среди участников — легендарный баритон Сергей Лейферкус и один из величайших русских драматических актеров современности Евгений Князев; арт-проект «ТенорА XXI века», поп-звезда Олег Газманов и многие другие солисты и коллективы.

В концерте 27 августа на Соборной площади, помимо Минин-хора, участвует Хор имени Пятницкого.

Минин-хор представляет в концерте фрагменты посвященных коллективу сочинений Георгия Свиридова («Пушкинский венок») и Валерия Гаврилина («Перезвоны»); русские народные песни, фрагмент «Креольской мессы» Ариэля Рамиреса и другие сочинения XX — XXI столетий.

Изюминка программы — бессмертный «Вокализ» Сергея Рахманинова в переложении для виолончели соло и хора без сопровождения; солист — Борислав Струлев.

Ведущий — Василий Мичков.

Дирижер концерта — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Начало в 18-30.

Вход свободный (на сидячие места в партере — по предварительной бесплатной регистрации).

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