МИНИН-ХОР ЗАВЕРШАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШЕДЕВРАМИ БАХА И ФОРЕ

Фестиваль «Хор без границ», посвященный собственному 50-летию, Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) завершает 11 июня 2022 года в Концертном зале имени Чайковского в Москве. В программе концерта — шедевры духовной музыки Барокко и романтизма.

В первом отделении исполняется Магнификат И.С. Баха. Магнификат — род литургической музыки на текст славословия Девы Марии из Евангелия от Луки. Название образовано из первых строк молитвы — «Величит душа моя Господа». До Баха подобные композиции писали крупнейшие мастера эпохи Барокко — Палестрина, Лассо, Шютц и другие. В Концертном зале имени Чайковского звучит вторая (самая распространенная) редакция в 12-ти частях (ок.1730). Сочинение удивительной красоты и чистоты, Магнификат Баха по содержанию близок его же Рождественской оратории.

Во втором отделении исполняется Реквием Г. Форе. Крупнейшее вокально-симфоническое сочинение Форе, Реквием существует в трех редакциях. В концерте звучит поздняя (1900), в которой к оркестру, хору и солисту добавлена партия органа. Сочинение Форе — один из самых «неканонических» реквиемов в истории музыки. Одни традиционные части (например, Dies Irae — «День гнева») отсутствуют, другие (Libera me — «Избави меня…» и In Paradisum — «В рай да выведут тебя ангелы…»), наоборот, добавлены. Реквием Форе отличают, прежде всего, лиризм, поэтичность и камерность; в музыке безошибочно узнаются импрессионистические краски.

Начало в 19-00.

Фото — Петр КОЛЧИН

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