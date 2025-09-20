MIRΛVÉL: «Артист – это не только музыка, это целая Вселенная»

Путь новоиспеченной артистки MIRΛVÉL (настоящее имя Эмина Хаджич) по-настоящему уникальный: все началось с продюсерских подмосток, а сейчас она дает первые выступления на сцене с микрофоном. Про свой путь в индустрии, ее будущем и ближайшие творческие планы Эмина рассказала в новом интервью.

– Эмина, привет! Поздравляем с новым релизом, который постепенно завоевывает BandLink. О чем твоя новая песня?

– Спасибо! YNMS (You’re Not My Story) — это песня о свободе. О том моменте, когда ты понимаешь: человек, которого ты считал частью своей истории, на самом деле в нее не вписывается. В этом есть боль, но куда больше — силы и решимости идти дальше.

– Ты в музыкальной индустрии не новичок, но, тем не менее, в этом году начала свои первые шаги как артистка. Про что ты как артист? О чем будет твое творчество?

– Я про честность и эмоции. Моя музыка — это темная кинематографичность, где каждая песня звучит, как кадр из фильма. Я пишу про внутренние переломы, про уязвимость и силу, про моменты, когда ты встречаешься лицом к лицу с собой. Это дарк-поп, трип-хоп, альт-поп, но главное — атмосфера, которая погружает и не отпускает.

– В музыкальную индустрию ты вошла как продюсер. Как знания из этой сферы помогли тебе в формировании своего сценического артистического образа?

– Продюсерский опыт дал мне стратегическое видение. Я знаю, что артист — это не только музыка, это целая Вселенная: визуал, история, энергетика. Этот багаж помогает выстраивать образ не хаотично, а осознанно. Я знаю, какие ошибки делают артисты, и у меня есть роскошь их не повторять.

– С какими кейсами, как продюсер, ты работала? Что самое сложное в этой работе?

– Я работала с клипами, рекламой и артистами вроде NILETTO, Kasseta, «Фабрика». Продюсер — это всегда на грани: ты одновременно стратег, психолог и кризис-менеджер. Самое сложное в этом — удержать баланс между креативом и реальностью индустрии, где каждый день что-то горит.

– На какие тренды, будучи продюсером и артистом, ты посоветуешь обратить внимание и какие сама уже используешь?

– Главный тренд — это аутентичность. Люди устали от идеальных картинок, они хотят видеть реального человека и его путь. Работает сторителлинг, закулисье, честность. TikTok и Reels — это уже не про хайп, а про возможность выстроить связь со слушателем. Посмотрите на американский TikTok артистов, там наглядное пособие что сейчас «продается».

Я использую интригу: показываю эмоции без звука, и людям самим хочется найти песню.

– Будущее музыкальной индустрии — какое оно на твой взгляд? Какие специалисты останутся востребованными для артистов и сферы, а кто уйдет в небытие?

– Будущее — за теми, кто умеет работать с личностью артиста, раскрывать его уникальность. Специалисты по сторителлингу, креативные пиарщики, менеджеры, которые чувствуют энергию артиста — вот они останутся. А «быстрые схемы» с накрутками и пустыми цифрами постепенно уходят. Музыка снова возвращается к своему главному смыслу — настоящему контакту. К лирике. Текст снова становится важен.

– Какие у тебя творческие планы до конца этого года?

– В планах новые релизы и первые живые выступления. Для меня важно почувствовать энергию зала, потому что именно там происходит настоящая магия — когда песня оживает через реакцию людей. Этот год для меня — старт большой истории, впереди ещё много глав.