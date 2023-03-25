«Мир принадлежит молодым»: Александр Добронравов и группа «Пятеро» выпустили совместную песню

Александр Добронравов и группа «Пятеро» выпустили совместную песню «Мир принадлежит молодым», которая написана на стихи классика песенного жанра Михаила Танича. Исполнители ранее не сотрудничали и песня «Мир принадлежит молодым» - это их первая совместная музыкальная работа.

«Это не просто песня – это послание всему человечеству от великого Танича, которому в этом году исполняется 100 лет со дня рождения. С вокальной группой "Пятеро" мы познакомились накануне Нового года, во время творческой поездки, тогда и родилась идея сделать что-то совместное. Я всегда говорил, что талантливые люди должны держаться вместе, а группа "Пятеро" - это вкус, образ, стиль и музыкальность, не следуя моде они служат настоящему искусству. В дуэтной песне мы сумели найти ту самую вокальную органику и дополнить друг друга. Надеюсь, что это не последнее наше сотрудничество», - рассказывает Александр Добронравов.

Песня доступна на всех цифровых площадках.

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