РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мир простых вещей»: Выставка работ Андрея Дубова, ученика А.В. Васнецова, открылась в Галерее Беляево

editor
By editor
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художник андрей дубов

28 августа 2024 года, в год столетнего юбилея выдающегося учителя и художника А.В. Васнецова, в Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Мир простых вещей», посвященная памяти живописца. В рамках экспозиции представлены работы ученика А.В. Васнецова — Андрея Дубова, каждая из которых раскрывает необычайно многослойный и изысканный мир, где простота бытия обретает поистине магическое измерение.

Живопись Андрея Дубова — это тихий разговор с миром, который на первый взгляд может показаться скрытым от посторонних глаз. Работы художника не бросаются в глаза среди пестрых полотен других авторов, словно прячутся в тени более ярких цветов и экспрессивных форм. Но стоит взгляду задержаться на этих картинах, и начинается удивительное путешествие в глубины тонких цветовых отношений и сложного композиционного единства. Эффект этого воздействия не мгновенен, но неизбежно окутывает зрителя, увлекая в спокойное и вдумчивое созерцание, где каждый оттенок и каждая линия становятся проводниками в мир неявных, но значимых эмоций.

Андрей Дубов — художник, для которого цвет становится не просто отражением видимого мира, а важнейшим инструментом художественного выражения. Используемая палитра сдержанна, нет ярких, кричащих красок, каждая работа наполнена внимательным отношением к цветовому тону и точности цветовых переходов, что восходит к традициям старой живописной школы, мастера которой — такие как Николай Крымов и Константин Истомин — когда-то вдохновляли самого Васнецова. Эти тонкие связи между поколениями художников образуют своего рода мост между прошлым и настоящим, между великими традициями и современным художественным видением.

Несмотря на кажущуюся простоту сюжета, мир Андрея Дубова всегда отмечен присутствием человека — даже если остается за пределами полотна. Эти картины напоминают о том, что в повседневности скрывается глубокая поэтика, что самые обычные вещи могут быть источником бесконечных размышлений и внутреннего откровения. В этом проекте представлены не просто художественные работы, а философская декларация: в мире, где всё кажется доступным и очевидным, всё же остается место для тонких, едва уловимых смыслов и ощущений, открывающихся лишь внимательному и искушенному взгляду.

художник андрей дубов

художник андрей дубов

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