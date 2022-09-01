«Мир русского театра» объявляет программу фестиваля

В понедельник, 5 сентября, открывает свою программу Международный фестиваль русскоязычных театров за рубежом «Мир русского театра», который впервые пройдет в онлайн-формате. Этот необычный форум продлится пять дней, и за всё время поклонникам театра будут представлены 9 спектаклей, созданных русскоязычными коллективами из Венгрии, Израиля, Италии, Канады, США, Франции и Швейцарии. Каждый день зрители из любой точки планеты смогут виртуально посетить до двух показов «Мира русского театра», причем сделать это совершенно бесплатно и в любое удобное для них время. В фестивале примут участие не только «взрослые спектакли», но и постановки для детей, в которых играют юные начинающие актеры, поэтому у зрителей есть возможность устроить у себя дома настоящие семейные просмотры. Впечатлениями от домашних театральных вечеров можно будет поделиться в соцсетях журнала «Театрал», который и является организатором форума.

5 сентября фестиваль откроется драмой «Дом Бернарды Альбы» (12+) от швейцарского театра «SYNTHESE». «Этот спектакль о разрушительной роли насильственного подчинения человеческой природы и о попытке борьбы за человеческую волю и свободу», — говорит создатель и руководитель коллектива Анжелика Смирнова-Оберхольцер. Главной темой стали вечные проблемы «отцов» и «детей» — неразрешимый конфликт поколений.

6 сентября «Мир русского театра» покажет две работы. В этот день зрители смогут оценить мистическую трагедию «DOGS» (12+) в стиле рок-оперы от израильского «ТЮЗа Шауля Тиктинера», которая стала неким оммажем знаменитому мюзиклу Э. Ллойда Уэббера «Кошки». А «Русский театр-студия» из Венгрии представит спектакль «Доктор Чехов» (12+), созданный по рассказам Антона Чехова.

7 сентября на фестивале можно будет посмотреть спектакли и для взрослых, и для детей. Старших зрителей ждет постановка «Товарищества актеров» из Израиля по книге нобелевского лауреата, нашего современника Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» (16+). А юная публика получит возможность познакомиться с творчеством французской студии «Апрелик». Коллектив из Парижа представит спектакль «Трусохвостик» (7+) — поучительную историю о том, как один трусливых заяц стал настоящим храбрецом и героем.

8 сентября – в программе фестиваля спектакль «Ведьма» (12+) по одноименному рассказу Антона Чехова от итальянского «Центра интернационального театра». Детская же аудитория сможет посмотреть сказку «Царевна-лягушка» (5+) от «Русского молодежного театра» из Канады.

9 сентября, в заключительный день фестиваля, зрителям будут показаны «Хрупкие истории» (10+) — спектакль театра «Балаганчик» из Италии, авторы которого пытаются осмыслить, как темные игры взрослых влияют на светлый и хрупкий мир детства. А «Театр русской классики» из США представит сказку-притчу «Капля меда» (12+) по произведению классика армянской литературы Ованеса Туманяна. Этот мудрый и лаконичный спектакль, который длится менее четверти часа, расскажет о том, сколь короток путь от маленькой радости до большой беды, если страсти берут верх над разумом.

Смотреть спектакли «Мира русского театра» можно будет на сайте фестиваля, а также на главной странице сайта и YouTube-канале журнала «Театрал» в любое удобное время в течение всего дня без специальной регистрации и оплаты.

Фестиваль «Мир русского театра» учреждён журналом «Театрал» в 2017 году. Его главной идеей является поддержка и продвижение творчества русскоязычных театральных коллективов в самых разных уголках планеты. В разные годы участниками этих форумов, которые проходили в итальянской Тоскане, в Берлине и Москве становились русскоязычные театры из Австрии, Болгарии, Венгрии, Дании, Германии, США, Франции, Италии, Англии, Израиля, Польши и Швейцарии. Они показывали свои спектакли, обсуждали с экспертами и театральными деятелями из России свои самые наболевшие проблемы, укрепляли новые творческие контакты и расширяли аудиторию. В 2022-м году «Мир русского театра» впервые проходит в онлайн-формате.

Онлайн-фестиваль «Мир русского театра» — 2022 проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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