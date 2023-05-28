«Мир сошел с ума»: премьера нового трека Mars Deimos и Artik & Asti

26 мая российский исполнитель Mars Deimos и популярная музыкальная группа Artik & Asti презентовали совместную работу «Мир сошел с ума» — трек о важности и ценности мгновений, подаренных нам жизнью.

Своей новой песней артисты пытаются донести до слушателей, что нет смысла тратить время на пустые заботы, волноваться о будущем или бояться неизвестности — есть только здесь и сейчас, и нужно просто чувствовать сердцем и наслаждаться моментом. И даже если весь мир сошел с ума, влюбленным хорошо вдвоем, ведь они создали свой мир.

Майская новинка не только отличается глубоким смыслом, но и своей легкостью и атмосферностью, а танцевальная мелодия буквально заряжает слушателя энергией, заставляя двигаться. Кроме того, коллаборация артистов обещает, что на песню будет представлен не менее эмоциональный видеоклип.

Примечательно, что впервые аудитория услышала новую песню в исполнении Mars Deimos и Artik & Asti на церемонии вручения премии Телеканала Ру.тв 23 мая — артистам удалось сорвать овации восторженных зрителей:

«Мир давно сошел с ума.

Можно верить лишь сердцу, оно скажет все.

Плевать, что думают о нас,

Я хочу сильней всего остаться с тобою.

Знаешь, мир давно сошел с ума, если честно.

Наверху — созвездия, снизу — бездна.

Сколько будем здесь ты и я? Неизвестно,

Но каждый миг с тобой вдвоем — совершенство…»

Mars Deimos — артист музыкального лейбла RockFam, музыкант и композитор, творческий путь которого берет свое начало в США, где исполнитель сотрудничал с известными сонграйтерами и продюсерами. Вернувшись в Россию, Mars Deimos занялся сольной карьерой — сейчас он работает над созданием дебютного альбома в абсолютно новом для России жанре. Ранее артист представил трек «What U Want», а также фит с исполнителем TLK «Как в первый раз».

Artik & Asti — одна из самых успешных русскоязычных поп-групп, существующая уже более 10 лет. Их композиции («Грустный дэнс», «Под гипнозом», «Неделимы», «Девочка, танцуй», «Гармония», «Номер 1», «Никому не отдам», «Чувства», «Истеричка») набирают сотни миллионов прослушиваний, а каждый альбом становится мультиплатиновым. Яркое сочетание ритмичной музыки и проникновенной лирики приносит группе не только широкое внимание публики, но и коллаборации с мировыми знаменитостями (David Guetta), а также множество престижных наград: семь «Золотых граммофонов», три премии «Муз-ТВ», три премии Top Hit Music Awards, пять наград RU.TV.

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