Мировые шедевры камерной музыки прозвучат в малом зале «Зарядье»

31 мая 2022 года в самом центре Москвы состоится особенный концерт: в этот вечер в малом зале «Зарядье» прозвучит камерная музыка немецких композиторов для флейты, фортепиано и виолончели. На сцену выйдут известные, полюбившиеся публике музыканты: флейтист Николай Попов, виолончелистка Наталья Савинова и пианист Виктор Ямпольский, чтобы исполнить шедевры И.С. Баха, Ф.Шуберта и К. М. фон Вебера.

Виктор Ямпаольский, Наталья Савинова и Николай Попов

На концерте прозвучат произведения, которые вошли в «сокровищницу» камерного репертуара. Это сонаты Баха для флейты и фортепиано си минор, для виолончели и фортепиано соль минор, интродукция и вариации Шуберта на тему песни «Засохшие Цветы» из цикла «Прекрасная Мельничиха». Также музыканты исполнят трио Вебера для флейты, виолончели и фортепиано соль минор.

«Каждое сочинение – это вершина камерной музыкальной литературы, – рассказывает участник концерта, пианист Виктор Ямпольский‌. – Мы часто играем в этом составе настоящих единомышленников. Публику ждут незабываемые музыкальные переживания, связанные с евангельскими образами в сонатах Баха, неразделенной любви и одиночества в музыке Шуберта и поэтической пасторали трио Вебера».

Начало концерта в 19:00.

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