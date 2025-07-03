VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойКалендариМиры Говарда Лавкрафта: серия календарей на 2026 год

Миры Говарда Лавкрафта: серия календарей на 2026 год

editor
By editor
50
миры говарда лавкрафта - календари на 2026 год

20 августа 2025 года исполняется 135 лет замечательному писателю, одному из основателей литературы ужасов, мистики, Мастеру Говарду Филлипсу Лавкрафту (20.08.1890 – 15.03.1937). Именно ему мы обязаны появлением мифов Ктулху, мистических историй, связанных с тайными культами и появлением зловещего Некрономикона. Многие произведения Говарда Лавкрафта экранизированы и позднее отражены в компьютерных и видеоиграх. У Лавкрафта существуют неформальные клубы подражателей и поклонников, пишущих рассказы, повести и сценарии не только жанра ужасов, но и по теме выбранной Мастером.

АртМосковия не осталась в стороне и подготовила серию настенных календарей из 13 страниц каждый в честь 135-летия Мастера.

Предзаказ будет доступен с 15 июля. Стоимость календаря с учётом доставки по России уточняется.

Где и как? Расскажем позже. А пока, представляем обложки календарей. Всё права на изображения © NESNOVA™.

миры говарда лавкрафта - календари на 2026 год

миры говарда лавкрафта - календари на 2026 год

миры говарда лавкрафта - календари на 2026 год

Предыдущая статья
«Александр Ермаков. Уроки мудрости и веры»: музыкальная Ивановка в объективе Михаила Малышева

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru