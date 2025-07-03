Миры Говарда Лавкрафта: серия календарей на 2026 год

20 августа 2025 года исполняется 135 лет замечательному писателю, одному из основателей литературы ужасов, мистики, Мастеру Говарду Филлипсу Лавкрафту (20.08.1890 – 15.03.1937). Именно ему мы обязаны появлением мифов Ктулху, мистических историй, связанных с тайными культами и появлением зловещего Некрономикона. Многие произведения Говарда Лавкрафта экранизированы и позднее отражены в компьютерных и видеоиграх. У Лавкрафта существуют неформальные клубы подражателей и поклонников, пишущих рассказы, повести и сценарии не только жанра ужасов, но и по теме выбранной Мастером.

АртМосковия не осталась в стороне и подготовила серию настенных календарей из 13 страниц каждый в честь 135-летия Мастера.

Предзаказ будет доступен с 15 июля. Стоимость календаря с учётом доставки по России уточняется.

Где и как? Расскажем позже. А пока, представляем обложки календарей. Всё права на изображения © NESNOVA™.