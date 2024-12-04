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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Миры мастера Эрьзи»: фотовыставка работ детского конкурса открылась в Саду «Эрмитаж»

editor
By editor
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миры-мастера-эрьзи
Фото © пресс-служба Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи

Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи и портал о внутреннем туризме TRIP2RUS.RU представили совместный проект из цикла «Путешествуйте дома». Фотовыставка, посвященная Международному детскому конкурсу «Миры мастера Эрьзи» открылась в московском Саду «Эрмитаж».

Всего на стендах в самом центре столицы представлены 10 детских работ. Это картины участников от девяти до пятнадцати лет, посвященные творчеству и биографии советского скульптора Степана Эрьзи. Представители фонда совместно с редакцией портала TRIP2RUS.RU отобрали самые лучшие произведения. Некоторые из них уже принимали участие в передвижной экспозиции по разным регионам России и за рубежом, в том числе на выставке в «Сириусе», в арт-пространствах «Саранска» и на станциях московского метро.

Конкурс стартовал в 2016 году. За это время к нему присоединились художественные школы и студии из Москвы, Саранска, Набережных Челнов, Казани, Астрахани, Дербента, Новороссийска, Геленджика, Смоленска, Свердловска, Генуи, Буэнос-Айреса и других городов.

В этом году конкурс посвятили не только биографии и творчеству Степана Эрьзи, но также его взаимоотношениям с соратником и соперником Сергеем Коненковым. Мероприятие приурочили к 150-летнему юбилею скульптора, который будет в 2026 году. Конкурс вызвал большой интерес, в нем приняли участие порядка полусотни регионов. Кроме географии организаторы расширили список номинаций: принималась не только живопись, но скульптура, дизайн, digital и даже литературные произведения. Сейчас новые работы находятся на экспертизе профессионального жюри. Совсем скоро эксперты объявят результаты.

Выставка «Миры мастера Эрьзи» в Саду «Эрмитаж» продлится до конца января. Насладиться детским творчеством можно абсолютно бесплатно в часы работы парка.

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