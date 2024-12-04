«Миры мастера Эрьзи»: фотовыставка работ детского конкурса открылась в Саду «Эрмитаж»

Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи и портал о внутреннем туризме TRIP2RUS.RU представили совместный проект из цикла «Путешествуйте дома». Фотовыставка, посвященная Международному детскому конкурсу «Миры мастера Эрьзи» открылась в московском Саду «Эрмитаж».

Всего на стендах в самом центре столицы представлены 10 детских работ. Это картины участников от девяти до пятнадцати лет, посвященные творчеству и биографии советского скульптора Степана Эрьзи. Представители фонда совместно с редакцией портала TRIP2RUS.RU отобрали самые лучшие произведения. Некоторые из них уже принимали участие в передвижной экспозиции по разным регионам России и за рубежом, в том числе на выставке в «Сириусе», в арт-пространствах «Саранска» и на станциях московского метро.

Конкурс стартовал в 2016 году. За это время к нему присоединились художественные школы и студии из Москвы, Саранска, Набережных Челнов, Казани, Астрахани, Дербента, Новороссийска, Геленджика, Смоленска, Свердловска, Генуи, Буэнос-Айреса и других городов.

В этом году конкурс посвятили не только биографии и творчеству Степана Эрьзи, но также его взаимоотношениям с соратником и соперником Сергеем Коненковым. Мероприятие приурочили к 150-летнему юбилею скульптора, который будет в 2026 году. Конкурс вызвал большой интерес, в нем приняли участие порядка полусотни регионов. Кроме географии организаторы расширили список номинаций: принималась не только живопись, но скульптура, дизайн, digital и даже литературные произведения. Сейчас новые работы находятся на экспертизе профессионального жюри. Совсем скоро эксперты объявят результаты.

Выставка «Миры мастера Эрьзи» в Саду «Эрмитаж» продлится до конца января. Насладиться детским творчеством можно абсолютно бесплатно в часы работы парка.