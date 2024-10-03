«Миры мастера Эрьзи»: в метро открылась новая выставка, посвященная детскому творчеству

В переходе между станциями «Проспект Вернадского» БКЛ и Сокольнической линии открылся совместный проект Московского транспорта и Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Фотовыставка «Миры мастера Эрьзи» посвящена советскому художнику и скульптору Степану Дмитриевичу Эрьзе (настоящая фамилия – Нефёдов). В экспозицию вошли лучшие работы, вдохновленные биографией и творчеством одного из самых самобытных мастеров XX столетия. Это почти тридцать рисунков, выполненных в разных техниках и стилях начинающими художниками от семи до семнадцати лет из разных регионов России и других стран.

«Продолжаем участвовать в культурной жизни столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. На постоянной основе устраиваем на площадках Московского транспорта различные экспозиции и показы от проекта «Искусство в метро». Приглашаем пассажиров на новую выставку, посвященную творчеству Степана Эрьзи», — отмечает заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Стоит отметить, что Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи проводит детский конкурс уже на протяжении десяти лет. Впервые проект был запущен в 2016 году.

«Сегодня в нашей коллекции более пяти сотен удивительных детских работ, на которые ребят вдохновил замечательный скульптор Степан Эрьзя. Мы рады, что творчество юных мастеров увидят пассажиры московского метрополитена. Это замечательная возможность популяризировать имя и наследие мастера», — подчеркивает президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.