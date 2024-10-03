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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Миры мастера Эрьзи»: в метро открылась новая выставка, посвященная детскому творчеству

«Миры мастера Эрьзи»: в метро открылась новая выставка, посвященная детскому творчеству

editor
By editor
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эрьзя-в-метро

В переходе между станциями «Проспект Вернадского» БКЛ и Сокольнической линии открылся совместный проект Московского транспорта и Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Фотовыставка «Миры мастера Эрьзи» посвящена советскому художнику и скульптору Степану Дмитриевичу Эрьзе (настоящая фамилия – Нефёдов). В экспозицию вошли лучшие работы, вдохновленные биографией и творчеством одного из самых самобытных мастеров XX столетия. Это почти тридцать рисунков, выполненных в разных техниках и стилях начинающими художниками от семи до семнадцати лет из разных регионов России и других стран.

«Продолжаем участвовать в культурной жизни столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. На постоянной основе устраиваем на площадках Московского транспорта различные экспозиции и показы от проекта «Искусство в метро». Приглашаем пассажиров на новую выставку, посвященную творчеству Степана Эрьзи», — отмечает заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

эрьзя-в-метро

Стоит отметить, что Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи проводит детский конкурс уже на протяжении десяти лет. Впервые проект был запущен в 2016 году.

«Сегодня в нашей коллекции более пяти сотен удивительных детских работ, на которые ребят вдохновил замечательный скульптор Степан Эрьзя. Мы рады, что творчество юных мастеров увидят пассажиры московского метрополитена. Это замечательная возможность популяризировать имя и наследие мастера», — подчеркивает президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

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