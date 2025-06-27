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МИША ЖИТОВ – финалист проекта «Голос», представил свою новую песню «Там, где»

editor
By editor
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миша житов
Фото © пресс-служба Rocket Records

Певец и автор песен Миша Житов, финалист музыкального проекта «Голос», выпускает новую композицию под названием «Там, где» — откровенную и эмоциональную историю, вдохновлённую личным опытом потери близкого человека.

Песня родилась в особенное для артиста время — на годовщину смерти бабушки. В тот день Миша вернулся в родной посёлок Каменка, чтобы почтить её память. Эмоции, переполнявшие его тогда, вылились в текст и мелодию, которые стали основой этого трека. Несмотря на глубокий и грустный подтекст, «Там, где» — удивительно светлая, можно сказать, — почти мажорная поп-композиция, пронизанная теплом, надеждой и верой в то, что за бурей обязательно наступит покой.

«Мысленно досчитай до ста — где-то место, там, где Бог с тобой», — поёт Миша, приглашая слушателя к честному разговору о прощании, боли, принятии и исцелении.

«Там, где» — это песня о каждом из нас. О том, как важно не прятать чувства, как непросто говорить “прощай”, и как иногда, парадоксально, достаточно просто мысленно дотянуться до того, кто ушёл — чтобы почувствовать, что ты не один.

Приятного прослушивания.

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