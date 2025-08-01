VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиМиша Житов представил свою новую песню «Подсел»

Миша Житов представил свою новую песню «Подсел»

editor
By editor
83
миша житов
Фото © пресс-служба Rocket Records 

После лиричных и душевных синглов, Миша Житов возвращается с легким, мажорным и по-настоящему летним треком — «Подсел». Это танцевальная история о чувствах, которые невозможно отпустить, даже если между вами тишина и короткие гудки.

Трек «Подсел» — это признание в том, как важно сохранить связь, несмотря на обиды и расстояния. Песня о тоске, надежде и настоящем притяжении между двумя людьми. Мелодия качает, а текст задевает — особенно тех, кто хоть раз пытался «начать все сначала». «Ты не такая, как все / Я на тебя подсел…» продолжает эмоциональную линию творчества Миши, но в более лёгком, танцевальном звучании.

В нём нет драмы — только искреннее желание быть рядом и вернуть лучшее.

Предыдущая статья
Государь: роль личности в истории никто не отменял
Следующая статья
«Come Mai»: Ирина Йовович выпустила новую романтическую песню

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru