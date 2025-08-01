Миша Житов представил свою новую песню «Подсел»

После лиричных и душевных синглов, Миша Житов возвращается с легким, мажорным и по-настоящему летним треком — «Подсел». Это танцевальная история о чувствах, которые невозможно отпустить, даже если между вами тишина и короткие гудки.

Трек «Подсел» — это признание в том, как важно сохранить связь, несмотря на обиды и расстояния. Песня о тоске, надежде и настоящем притяжении между двумя людьми. Мелодия качает, а текст задевает — особенно тех, кто хоть раз пытался «начать все сначала». «Ты не такая, как все / Я на тебя подсел…» продолжает эмоциональную линию творчества Миши, но в более лёгком, танцевальном звучании.

В нём нет драмы — только искреннее желание быть рядом и вернуть лучшее.